Những người đổ mồ hôi nhiều nên đi khám càng sớm càng tốt để phát hiện 4 BỆNH NÀY

Trong y học, tình trạng đổ mồ hôi bất thường có thể là báo hiệu một số thay đổi bên trong cơ thể. Đặc biệt, những người đổ mồ hôi quá nhiều lần mà không rõ nguyên nhân rõ ràng cần được thăm khám để tìm ra nguyên nhân càng sớm càng tốt.

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Tất nhiên, không phải tất cả các trường hợp đổ mồ hôi đều chỉ ra những bệnh lý này. Thường thì, căng thẳng, thiếu ngủ, các chất gây kích ứng trong chế độ ăn uống và sự thay đổi thời tiết cũng có thể làm tăng tiết mồ hôi . Tuy nhiên, những bất thường dai dẳng và tái phát, đặc biệt là khi đi kèm với các dấu hiệu khác của cơ thể, không nên bị bỏ qua.

Bệnh cường giáp

Trước tiên, bệnh cường giáp cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đổ mồ hôi nhiều. Tuyến giáp điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi hormone tuyến giáp được tiết ra quá mức, tốc độ trao đổi chất của cơ thể tăng lên, dẫn đến tăng sản sinh nhiệt. Sau đó, cơ thể giúp tản nhiệt thông qua việc đổ mồ hôi.

Nhiều người không biết rằng chứng đổ mồ hôi do cường giáp không chỉ xảy ra khi trời nóng. Một số người cảm thấy nóng ngay cả khi ngồi yên, và trán, lòng bàn tay, nách của họ dễ dàng đổ mồ hôi. Thậm chí, có người dễ đổ mồ hôi khi ngủ vào ban đêm, thậm chí cần phải thay quần áo thường xuyên.

Ngoài việc đổ mồ hôi quá nhiều, cường giáp thường đi kèm với các triệu chứng khác như nhịp tim nhanh, đánh trống ngực ngay cả khi hoạt động nhẹ, sụt cân dù ăn uống bình thường, lo lắng, cáu gắt và thay đổi tâm trạng đáng kể, run tay nhẹ và chất lượng giấc ngủ kém.

Bệnh hạ đường huyết

Thứ hai, hạ đường huyết cũng là nguyên nhân quan trọng gây ra hiện tượng mồ hôi nhiều đột ngột. Nhiều người tin rằng hạ đường huyết chỉ đơn giản có nghĩa là cảm thấy đói, nhưng khi hạ đường huyết xảy ra, cơ thể sẽ kích hoạt một cơ chế bảo vệ, giải phóng các hormone để giúp tăng lượng đường trong máu, và những thay đổi này có thể gây ra hiện tượng đổ mồ hôi rõ rệt.

Đổ mồ hôi khi hạ đường huyết thường có một số đặc điểm. Nhiều người đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh, kèm theo tim đập nhanh, run rẩy, chóng mặt và yếu ớt . Một số người cũng có thể cảm thấy cực kỳ đói và khó tập trung. Nếu lượng đường trong máu giảm đáng kể, có thể xảy ra tình trạng lú lẫn hoặc thậm chí ngất xỉu.

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Bệnh lao

Tiếp đến, bệnh lao cũng có thể gây ra đổ mồ hôi bất thường, đặc biệt là đổ mồ hôi vào ban đêm. Sau khi nhiễm lao, cơ thể sẽ tạo ra phản ứng viêm mãn tính, có thể biểu hiện bằng sốt nhẹ kéo dài, đổ mồ hôi ban đêm, mệt mỏi…

Đồng thời, các triệu chứng như ho dai dẳng, chán ăn, sụt cân và mệt mỏi nghiêm trọng cũng có thể xảy ra. Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là bệnh lao không phải lúc nào cũng có triệu chứng nghiêm trọng.

U tuyến thượng thận

Cuối cùng cần lưu ý là u tuyến thượng thận (pheochromocytoma) khi đổ mồ hôi nhiều. Mặc dù tương đối hiếm gặp, bệnh này thường gây ra hiện tượng đổ mồ hôi bất thường cần được chú ý. U tuyến thượng thận bắt nguồn từ các mô liên quan đến tuyến thượng thận và có thể dẫn đến việc giải phóng quá mức catecholamine, ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và sự điều hòa hệ thần kinh tự chủ của cơ thể.

Những người mắc phải vấn đề này có thể bị đổ mồ hôi đột ngột, quá nhiều, kèm theo nhịp tim đập nhanh bất thường, đau đầu, thay đổi sắc mặt và tăng huyết áp đột ngột. Ở một số người, các triệu chứng không liên tục mà xuất hiện không thường xuyên và có thể tự khỏi sau một thời gian.

Khi cơ thể có những thay đổi bất thường, bạn cần đến cơ sở y tế để kiểm tra. Đặc biệt, các bệnh lý như cường giáp, hạ đường huyết, lao và u tuyến thượng thận đều có thể biểu hiện bằng đổ mồ hôi bất thường.

Theo: Toutian