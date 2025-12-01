Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hành tây có 4 công dụng thần kỳ, ai không biết thì rất thiệt

01-12-2025 - 13:06 PM | Lifestyle

Hành tây không chỉ là nguyên liệu quen thuộc mà còn ẩn chứa nhiều công dụng bất ngờ.

Trong bếp, chúng ta thường nghĩ hành tây chỉ để nấu ăn, ít ai ngờ rằng một củ hành nhỏ bé lại có thể giải quyết hàng loạt rắc rối hằng ngày. Từ mùi hôi trong tủ lạnh, vết bẩn cứng đầu trên nồi niêu, cho đến việc giữ trái cây tươi lâu hơn, hành tây đều có thể giúp được. Những mẹo tưởng cũ kỹ này khi thử mới thấy hiệu quả đến mức khiến bạn phải ngạc nhiên.

Hành tây có 4 công dụng thần kỳ, ai không biết thì rất thiệt- Ảnh 1.

1. Làm sạch vết ố trên mặt bàn và đồ gia dụng

Hành tây chứa enzyme và tinh dầu có khả năng tách màu, làm mờ vết bẩn tự nhiên. Khi mặt bàn kính, gỗ hoặc đá bị dính trà, cà phê hoặc nước trái cây, chỉ cần bổ đôi củ hành và dùng mặt cắt chà nhẹ lên vết ố. Trong quá trình chà, tinh dầu trong hành sẽ phá vỡ liên kết của chất tạo màu. Những vết trà, cà phê tưởng như ăn sâu vào bề mặt lại mờ đi rất nhanh. Ngay cả vệt nước cứng do khoáng chất tích tụ cũng giảm rõ rệt. Đây là mẹo đặc biệt hữu ích cho mặt bàn kính, mặt đá và các vật liệu sáng màu.

2. Khử mùi tủ lạnh một cách tự nhiên

Hành tây chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh và có khả năng hút mùi tự nhiên. Khi đặt nửa củ hành tây vào góc tủ lạnh, các lớp củ sẽ hấp thụ một phần mùi khó chịu, giúp không gian bên trong dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời và hành tây không nên để quá 24 giờ để tránh phát sinh mùi mới.

Hành tây có 4 công dụng thần kỳ, ai không biết thì rất thiệt- Ảnh 2.

3. Làm bong vết cháy dưới đáy nồi

Những món dễ bén như cháo, sữa hay miến thường để lại lớp cháy mỏng bám chắc dưới đáy nồi. Khi gặp tình trạng này, bạn có thể dùng hành tây để hỗ trợ làm mềm phần cặn vừa bám. Chỉ cần cho vài lát hành tây vào nồi, thêm nước và đun sôi trong vài phút. Nước hành có tính acid nhẹ sẽ khiến lớp cháy mới mềm ra và tách dần khỏi bề mặt kim loại. Khi nước còn ấm, dùng miếng rửa chén chà nhẹ là đáy nồi sạch trở lại. Cách này phù hợp với nồi inox, nồi nhôm và nồi tráng men, nhưng hiệu quả nhất với vết cháy còn mới, chưa bị cháy đen quá mức.

4. Giữ tươi trái cây và nấm lâu hơn

Hành tây có khả năng hút ẩm nhẹ nhờ cấu trúc nhiều lớp và tinh dầu bay hơi, từ đó giúp giảm độ ẩm trong hộp thực phẩm. Những loại trái cây mềm như dâu tây hay nấm thường nhanh hỏng khi hơi ẩm tích tụ, đặc biệt vào những ngày nóng ẩm.

Một mẹo đơn giản là bọc vài lát hành tây trong vải mỏng rồi đặt vào hộp đựng thực phẩm. Hành sẽ hút bớt độ ẩm dư thừa, hạn chế sự phát triển của nấm mốc, giúp thực phẩm giữ tươi lâu hơn trong thời gian ngắn, thường là 1-2 ngày. Cách này là giải pháp hỗ trợ tạm thời, nên kết hợp với việc bảo quản lạnh và chọn thực phẩm tươi mới.

Một vài lưu ý khi sử dụng hành tây

- Chọn loại hành phù hợp: Hành tây tím thường có mùi nồng và tinh chất mạnh hơn, nên khả năng hút mùi và hỗ trợ làm sạch vết bẩn hiệu quả hơn so với hành tây vàng hoặc trắng.

- Bảo quản đúng cách: Để hành tây ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh tiếp xúc với độ ẩm cao, nếu không củ sẽ nhanh mềm hoặc mọc mầm, giảm hiệu quả sử dụng.

- Tránh hành bị hỏng: Khi củ hành đã mềm nhũn hoặc chảy nước, các công dụng như hút mùi, làm sạch hay hút ẩm sẽ giảm đáng kể.

- Cắt hành không cay mắt: Khi thái hành, bật quạt hút mùi hoặc mở cửa sổ để hạn chế hơi cay bay vào mắt. Ngoài ra, cắt hành trong tủ lạnh hoặc nhúng dao vào nước cũng giúp giảm tác động cay mắt.

Tổng hợp

Đặt 1 củ hành tây ở góc phòng, tôi chỉ ước biết mẹo này sớm hơn 10 năm

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

