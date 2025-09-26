Hành trình Em Xinh “Say Hi” - Bước tiến mới trong chiến lược Music Marketing của Diana

Diana và chiến lược Music Marketing đặc trưng

Trong hơn 25 năm hiện diện tại Việt Nam, Diana đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc phụ nữ bằng sự thấu hiểu và chất lượng. Bên cạnh danh mục sản phẩm không ngừng đổi mới, thương hiệu còn kiên định với chiến lược Music Marketing đầy khác biệt thay vì quảng cáo sản phẩm thông thường. Đây là định hướng dài hạn, lấy âm nhạc làm "ngôn ngữ kết nối" để xây dựng thương hiệu bằng cảm xúc, gắn liền với phong cách sống và tinh thần của thế hệ trẻ.

Trải qua hành trình gần một thập kỷ bền bỉ theo đuổi Music Marketing, Diana đã tạo nên nhiều cột mốc ghi dấu: từ đại nhạc hội Diana Yêu. Tin. Hành động 2017 quy tụ các nhóm nhạc K-Pop hàng đầu lúc bấy giờ, đến chuỗi đại nhạc hội hợp gu giới trẻ Việt Nam như Summer Fest 2018, Cool Fest 2019, Pink Fest 2021, Cool Fest 2022 và Diana Summer Fest 2024. Mỗi sự kiện đã trở thành một điểm chạm cảm xúc, khẳng định chiến lược của Diana trong việc để âm nhạc trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế tiên phong của thương hiệu.

Không khí cuồng nhiệt tại chuỗi đại nhạc hội Diana.

Em Xinh "Say Hi" 2025 - Bước tiến nâng tầm Music Marketing của Diana

Tiếp nối hành trình kiên định với chiến lược Music Marketing, mới đây, Diana đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành nhà tài trợ của chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh "Say Hi". Nếu trước đây thương hiệu gắn bó chủ yếu với các concert thường niên, thì nay việc đồng hành cùng một chương trình truyền hình thực tế đã mở ra hướng tiếp cận khác, vừa bắt nhịp với xu hướng mới và thị hiếu giới trẻ, vừa mở rộng kênh kết nối sâu sắc hơn với công chúng.

Diana đồng hành cùng Em Xinh "Say Hi", lan tỏa tinh thần "Real Aura".

Với sự góp mặt của 30 nữ nghệ sĩ đa tài và đa sắc màu, Em Xinh "Say Hi" lan tỏa tinh thần "Real Aura", nơi vẻ đẹp chân thật và ánh hào quang được thắp sáng từ bản sắc cá nhân. Diana lựa chọn đồng hành không chỉ để hiện diện trên một sân chơi âm nhạc, mà còn để hòa chung nhịp đập với tinh thần mà chương trình hướng tới, tôn vinh sự tự tin, cá tính và bản sắc của thế hệ phụ nữ trẻ. Chính sự đồng điệu này đã đưa Diana trở thành một phần tự nhiên của hành trình, tiếp nối liền mạch thông điệp "Diana - Là con gái thật tuyệt" mà thương hiệu không ngừng lan tỏa.

Concert Em Xinh "Say Hi" - Dấu ấn thăng hoa của thương hiệu

Sau 14 tập phát sóng thu hút hơn 22 tỷ lượt xem và nghe trên đa nền tảng cùng loạt bài hit đình đám, chương trình Em Xinh "Say Hi" đã khép lại hành trình đầy cảm xúc bằng đêm concert bùng nổ diễn ra ngày 13/9 vừa qua. Sự kiện đã thực sự trở thành tâm điểm với màn trình diễn bùng nổ đến từ 30 "Em Xinh" - các nữ nghệ sĩ trẻ trung, tài năng, đa sắc màu, cùng sự cỗ vũ cuồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ "Xinhiu". Dù thời tiết trước đó không thuận lợi, nhưng sự nỗ lực bền bỉ của nghệ sĩ và ê-kíp tổ chức đã biến khó khăn thành động lực, để lại một đêm nhạc thăng hoa, bùng nổ cảm xúc và giàu sức lan tỏa.

Khoảnh khắc Diana hiện diện tại Em Xinh "Say Hi", minh chứng cho sự hòa quyện giữa thương hiệu và tinh thần chương trình

Trong vai trò Nhà tài trợ vàng , qua toàn bộ chương trình Em Xinh "Say Hi", Diana một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực Music Marketing. Thương hiệu đã trực tiếp góp phần định hình tinh thần của chương trình - "Real Aura", nơi ánh hào quang không đến từ sự hào nhoáng bên ngoài, mà từ bản sắc chân thật và cá tính riêng biệt. Trên nền tảng đó, Diana tiếp tục củng cố thông điệp "Bừng nét màu Em", truyền cảm hứng về hình ảnh người phụ nữ trẻ hiện đại: nữ tính nhưng mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh.

Diana và Em Xinh "Say Hi" đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy cảm hứng, để lại dư âm sâu đậm trong trái tim người trẻ.

Không dừng lại ở đó, từ chương trình truyền hình đến trên sân khấu Em Xinh "Say Hi", tinh thần "Là con gái thật tuyệt" mà thương hiệu gửi gắm đã một lần nữa được chuyển hóa thành câu chuyện sống động. Khán giả không chỉ đơn thuần thưởng thức âm nhạc, mà còn được đồng cảm, sẻ chia và truyền cảm hứng cùng các nghệ sĩ trong suốt chặng đường vừa qua. Vì vậy, sự cộng hưởng giữa các tinh thần đã tạo thành thông điệp mạnh mẽ, khuyến khích phái nữ khẳng định bản sắc cá nhân, dám thể hiện và tự tin kiêu hãnh trên hành trình của chính mình.

Từ những đại nhạc hội cuồng nhiệt đến chương trình truyền hình thực tế đầy sức lan tỏa, Diana đã nâng tầm Music Marketing thành một hành trình dài hơi, bền vững và gắn bó cùng thế hệ phụ nữ trẻ. Em Xinh "Say Hi" là minh chứng sống động, nơi tinh thần của chương trình và thông điệp của nhà tài trợ gần như hòa quyện làm một, cùng lan tỏa một cách trọn vẹn, tự nhiên và đầy mạnh mẽ. Có thể nói, đây không chỉ là bước tiến chiến lược của Diana, mà còn là lời khẳng định về khát vọng đồng hành cùng phụ nữ trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần trong nhịp sống hiện đại.