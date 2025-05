Hành trình ly kỳ của dự án "tứ giác Bến Thành" từng dính với bà Trương Mỹ Lan

Masterise Homes vừa xác nhận trở thành đơn vị phát triển dự án The Spirit of Saigon sau thời gian dài gián đoạn. Dự án này tọa lạc tại vị trí "kim cương" đối diện chợ Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

Sở hữu bốn mặt tiền đắt giá trên các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, với mức giá chào bán căn hộ lên tới gần 1 tỉ đồng/m².

Dự án có vị trí đắc địa sẽ được Masterise Homes phát triển

The Spirit of Saigon ban đầu do Công ty TNHH Saigon Glory — doanh nghiệp 100% vốn thuộc Tập đoàn Bitexco — làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD.

Dự án được quy hoạch gồm hai tòa tháp cao 46 và 55 tầng, bao gồm 214 căn hộ đã được cấp phép mở bán và khoảng 250 phòng khách sạn tiêu chuẩn 6 sao. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại.

Sau khi hoàn thành phần hầm, dự án từng bị dừng thi công trong giai đoạn 2012–2013, sau đó tái khởi động vào giữa năm 2020 nhưng lại tiếp tục rơi vào trạng thái "án binh bất động".

Đơn vị phát triển là Masterise Homes vừa thay bảng hiệu mới

Năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỉ đồng nhằm huy động vốn cho dự án The Spirit of Saigon.

Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Bitexco tại Saigon Glory, cùng tòa tháp A của dự án đã được thế chấp cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn tài chính, Saigon Glory buộc phải kết hợp phát hành trái phiếu và vay ngân hàng để duy trì hoạt động và tiến độ dự án.

Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng từng có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển nhượng và điều hành dự án The Spirit of Saigon, còn được biết đến với tên gọi khác là One Central.

Cụ thể, năm 2018, bà Lan đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng dự án từ Tập đoàn Bitexco với mức giá khoảng 22.000 tỉ đồng. Dù về mặt pháp lý, dự án vẫn thuộc quyền sở hữu của Saigon Glory, bà Lan vẫn đưa người vào tiếp quản công tác điều hành và từng lên kế hoạch mở bán căn hộ với mức giá lên tới 1 tỉ đồng/m².

Dự án nhìn từ trên cao

Vào năm 2022, dự án The Spirit of Saigon từng được chuyển giao cho Công ty Viva Land – một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và được đổi tên thành Pearl. Tuy nhiên, sau những biến cố liên quan đến Vạn Thịnh Phát, dự án đã quay trở lại tên gọi cũ và về lại quyền sở hữu cho Tập đoàn Bitexco.

Đến năm 2024, Bitexco tiếp tục thực hiện bước chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội – đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình pháp lý và sở hữu của dự án.

Masterise Homes được biết đến đơn vị phát triển bất động sản hàng hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, với các dự án hợp tác cùng các tập đoàn nước ngoài Marriott International và Elie Saab. Masterise Homes cũng từng hợp tác với Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội trong dự án Masteri West Heights tại Hà Nội.

Tại TP HCM, Masterise Homes ghi dấu ấn với dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam – Grand Marina Saigon, toạ lạc tại khu Ba Son, quận 1. Bên cạnh đó, đơn vị này hiện đang triển khai nhiều dự án cao cấp khác, nổi bật là Global City – đại đô thị quy mô lớn tại TP Thủ Đức, được định vị trở thành trung tâm tài chính và thương mại mới của thành phố.