Hành trình nâng tầm vật liệu xanh với thương hiệu Tre Tầm Vông Đàm Phương

Trong khi ngành xây dựng và nội thất Việt Nam đang tìm kiếm vật liệu thân thiện môi trường, yêu cầu về tính bền vững và thẩm mỹ, tre tầm vông Bình Phước nổi lên như một lựa chọn chiến lược. Loại cây này không chỉ góp phần định hình xu hướng kiến trúc xanh, mà còn khẳng định vị thế Việt Nam trên thị trường vật liệu toàn cầu.

Đồng hành cùng hành trình ấy, Tre Tầm Vông Đàm Phương đang trở thành thương hiệu tiên phong cung cấp nguồn nguyên liệu tre chất lượng cao, được nhiều doanh nghiệp tin dùng.

Từ khoảng trống thị trường đến thương hiệu dẫn đầu

Những năm 1996 – 2005, ngành mây tre đan Việt Nam từng xuất khẩu các đơn hàng sang châu Âu. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng đồng đều đã khiến sản phẩm dần mất lợi thế.

Năm 2005, ông Bùi Văn Đàm – người sáng lập Tre Tầm Vông Đàm Phương – đã nhận ra vấn đề và lựa chọn Bình Phước làm "thủ phủ" tre tầm vông. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, thổ nhưỡng phù hợp, vùng đất này nhanh chóng trở thành nơi sản sinh ra loại tre có chất lượng tốt nhất cả nước.

Đến nay, Tre Tầm Vông Đàm Phương đã phát triển thành thương hiệu uy tín, cung cấp tre cho nhiều dự án lớn và từng bước đưa tre tầm vông cao cấp của Việt Nam vươn ra thế giới.

Ưu thế nổi bật của tre tầm vông Bình Phước

Ông Bùi Văn Đàm bên phải (chủ Tre Tầm Vông Đàm Phương) và hộ nông dân

Tre tầm vông Bình Phước nổi bật với thân thẳng, đặc ruột và bền chắc, phù hợp cho xây dựng và nội thất. Nhờ quy trình chọn lọc, xử lý chuyên nghiệp, sản phẩm luôn đảm bảo độ đồng đều và chất lượng ổn định.

Bên cạnh đó, tre có khả năng chống mối mọt, tuổi thọ cao và kích thước hài hòa. Điều này giúp tre tầm vông không chỉ là nguyên liệu thông thường mà còn là giải pháp thẩm mỹ bền vững cho các công trình kiến trúc xanh.

Đa dạng sản phẩm – Giải pháp toàn diện

Xử lí cây tầm vông dùng thi công công trình tre

Tre Tầm Vông Đàm Phương hiện đang cung cấp các sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ xây dựng, nội thất cho đến nông nghiệp và thủy sản. Nổi bật nhất là cây tre tầm vông làm nhà tre, vốn được đánh giá cao nhờ độ đồng đều, kích thước ổn định và khả năng chống mối mọt nhờ xử lý kỹ lưỡng. Sản phẩm có cả màu tự nhiên lẫn hun khói, thường xuyên được các dự án lớn như Egreen Living, Bambubuild, VTN Architecture, dự án resort cho người nước ngoài và công ty kiến trúc xanh lựa chọn.

Trong lĩnh vực sản xuất nội thất, Tre Tầm Vông Đàm Phương cung ứng nguồn nguyên liệu tre đa dạng kích thước, sản lượng ổn định cho việc gia công bàn ghế, giường tủ hay đồ trang trí. Ưu thế xưởng đặt ngay tại vùng nguyên liệu Bình Phước giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn giữ chất lượng cao..

Đối với tre tầm vông qua xử lý, doanh nghiệp đảm bảo sự đồng nhất, độ bền cao cùng khả năng chống mối mọt tối ưu, phù hợp cho cả công trình kiến trúc lẫn thiết kế nội thất cao cấp.

Ở mảng nông nghiệp và thủy sản, tre tầm vông được sử dụng phổ biến để làm giàn tiêu, cọc trồng cây, chòi canh nhờ độ già chắc và kích thước đa dạng. Sản phẩm được thu mua tận gốc, gắn liền với mô hình hợp tác cùng nông hộ địa phương.

Bên cạnh đó, Tre Tầm Vông Đàm Phương còn phát triển giống tre tầm vông Bình Phước – giống tre rừng thuần chủng Việt Nam, được ươm tại vườn giống chất lượng cao, đảm bảo nguồn nguyên liệu lâu dài và bền vững cho tương lai.

Định hình giá trị bền vững

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, Tre Tầm Vông Đàm Phương còn chú trọng đến giá trị bền vững. Công ty hợp tác chặt chẽ cùng nông dân Bình Phước, từ khâu trồng trọt đến thu hoạch, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân vừa góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường.

Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng hơn 1.000.000 cây tre tươi và hàng triệu cây cắt khúc cho thị trường, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín, gắn kết lợi ích cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương.

Khẳng định vị thế thương hiệu

Xưởng sản xuất nội thất tre tầm vông

Sau gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Tre Tầm Vông Đàm Phương đã khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhờ ba trụ cột chiến lược: trở thành nhà cung cấp tre tầm vông Bình Phước uy tín hàng đầu, tiên phong trong xử lý tre tầm vông cao cấp cho xây dựng – nội thất – xuất khẩu, đồng thời gắn liền với sứ mệnh phát triển bền vững, nâng cao giá trị tre Việt trên thị trường quốc tế.

Những thành tựu đạt được là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và chiến lược bền vững, nơi mỗi cây tre không chỉ đại diện cho lợi nhuận, mà còn là biểu tượng của môi trường xanh và sự phát triển cộng đồng. Từ chất liệu quen thuộc, tre tầm vông Bình Phước đã trở thành nguyên liệu chiến lược, đồng hành cùng nhiều công trình triệu đô và góp phần đưa kiến trúc xanh Việt Nam vươn tầm thế giới.