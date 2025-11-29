Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hành vi bị phạt tới 12 triệu đồng khi dùng VNeID từ 15/12

29-11-2025 - 21:31 PM | Xã hội

Quy định mới có hiệu lực từ 15/12, người dân nên cập nhật sớm.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/12, trong đó siết chặt và tăng mạnh mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước và quản lý cư trú.

Cầm cố, cho thuê thẻ căn cước có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Theo quy định mới, người không xuất trình thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử khi được lực lượng chức năng yêu cầu; hoặc thực hiện không đúng thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng, cao hơn mức hiện hành 300.000 - 500.000 đồng.

Hành vi bị phạt tới 12 triệu đồng khi dùng VNeID từ 15/12- Ảnh 1.

Hành vi làm giả hoặc sử dụng thông tin cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) sẽ bị phạt tiền từ 8 - 12 triệu đồng từ ngày 15/12/2025. (Ảnh minh hoạ)

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa nội dung thẻ; chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước bị phạt 2 - 4 triệu đồng (trước đây 1 - 2 triệu đồng).

Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả, cung cấp thông tin không đúng sự thật để được cấp thẻ sẽ bị phạt 4 - 8 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất, 8 - 10 triệu đồng, áp dụng cho các hành vi: sử dụng thẻ căn cước giả; dùng thẻ đã hết giá trị để thực hiện hành vi trái pháp luật; cầm cố, nhận cầm cố; thuê hoặc cho thuê thẻ căn cước. Các biện pháp bổ sung có thể bao gồm tịch thu tang vật, buộc nộp lại thẻ hoặc khoản lợi bất hợp pháp.

Vi phạm quy định cư trú bị phạt tối đa 12 triệu đồng

Nghị định cũng tăng mạnh mức phạt với nhiều hành vi liên quan đến cư trú. Tẩy xóa, sửa chữa, mua bán, cho thuê, cho mượn các giấy tờ xác nhận cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị xử phạt 2 - 4 triệu đồng (mức cũ 1 - 2 triệu đồng).

Mức phạt 2 - 4 triệu đồng được áp dụng cho việc đủ điều kiện nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi cư trú; cầm cố, hủy hoại giấy tờ về cư trú; hoặc các hành vi tương tự.

Phạt 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình nhằm vụ lợi; cơ sở lưu trú không thông báo người lưu trú khi có từ 4 đến 8 người; hoặc cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

Hành vi cản trở hoặc không chấp hành kiểm tra thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng cũng bị xử phạt 4 - 8 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất trong nhóm này, 8 - 12 triệu đồng, áp dụng cho việc cung cấp thông tin sai sự thật; làm giả hoặc sử dụng dữ liệu cư trú giả để đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin cư trú.

Đặc biệt, từ ngày 15/12/2025, làm giả hoặc sử dụng thông tin cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID sẽ bị phạt 8 - 12 triệu đồng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

