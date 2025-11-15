Thay đổi quan trọng liên quan đến VNeID của tất cả người dân cả nước

VNeID ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình số hoá thủ tục hành chính, trở thành công cụ định danh điện tử giúp công dân quản lý thông tin và thực hiện nhiều dịch vụ công ngay trên thiết bị di động.

Trong bản cập nhật mới nhất 2.2.4, ứng dụng bổ sung tính năng cho phép người dân nộp trực tuyến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ việc làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là thay đổi lớn, giúp thay thế hoàn toàn quy trình truyền thống vốn yêu cầu người dân phải photo sổ đỏ và gửi cho tổ trưởng khu phố.

Để nộp sổ đỏ trên VNeID, người dân cần có tài khoản định danh mức độ 2 và nâng cấp ứng dụng lên bản mới nhất 2.2.4. (Ảnh minh hoạ)

Hướng dẫn nộp sổ đỏ trên VNeID

Để sử dụng tính năng này, công dân cần tài khoản VNeID mức độ 2 và cập nhật ứng dụng lên phiên bản 2.2.4 mới nhất.

Bước 1: Sau khi đăng nhập, người dùng truy cập mục Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước, chọn Tạo mới, rồi chọn loại thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại giao diện này, VNeID tự động trích xuất họ tên và số định danh cá nhân của người nộp. Nếu người dùng kê khai thay cho người khác và không có tên trong giấy chứng nhận, cần bổ sung họ tên người được kê khai và lý do kê khai hộ. Với trường hợp giấy chứng nhận thuộc sở hữu của tổ chức, người kê khai nhập tên tổ chức.

Bước 2: Sau phần thông tin cá nhân, người dùng điền số hiệu giấy chứng nhận cùng địa chỉ thửa đất theo địa chính ba cấp gồm tỉnh/thành phố, quận/huyện và xã/phường. Kế đó, nhập tiếp địa chỉ thửa đất hiện tại theo địa chính hai cấp. Đây là các trường dữ liệu quan trọng để cơ quan quản lý đối chiếu và chuẩn hóa.

Bước 3: Tiếp theo, người dân tải lên bản chụp đầy đủ tất cả các trang của sổ đỏ. Các định dạng được chấp nhận gồm PDF, PNG, JPG, JPEG với tổng dung lượng tối đa 3,5 MB. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, người dùng đánh dấu xác nhận và gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Gửi thông tin thành công”, đồng thời lưu lại toàn bộ dữ liệu trong mục lịch sử để người dân theo dõi hoặc chỉnh sửa khi cần.

Với tính năng mới này, VNeID giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm thao tác thủ công và hạn chế việc tập hợp hồ sơ giấy qua trung gian. Cách làm mới cũng hỗ trợ cơ quan quản lý tổng hợp dữ liệu đất đai nhanh hơn, chính xác hơn, hướng tới mục tiêu đồng bộ hóa thông tin trên toàn quốc.