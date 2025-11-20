Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành vi có thể bị phạt 12 triệu đồng từ ngày 1/12

20-11-2025 - 20:33 PM | Xã hội

PC08 đã phát đi khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định này.

Thời gian qua, PC08 đã phát đi khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định khi mua, bán và sang tên xe.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết người mua bán xe cần thực hiện đúng các thủ tục sang tên để tránh bị xử phạt và phát sinh rủi ro. Thông tin này được đưa ra sau yêu cầu của Bộ Công an về việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện.

Hành vi có thể bị phạt 12 triệu đồng từ ngày 1/12- Ảnh 1.

PC08 đã phát đi khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định này. (Ảnh minh hoạ)

Tiền Phong dẫn thông báo PC08 cho hay nhiều người sau khi bán xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số. Việc này có thể khiến chủ cũ bị liên quan nếu chiếc xe đó gây tai nạn, vi phạm giao thông hoặc dính đến vụ án. Vì vậy, người đã chuyển nhượng xe cần sớm đến công an cấp xã khai báo thông tin giao dịch và cập nhật tình trạng xe đã đổi chủ.

Đối với người mua, cơ quan chức năng khuyến nghị thực hiện sang tên tại đơn vị đăng ký xe gần nhất. Nếu để quá hạn, phương tiện có thể bị đưa vào trạng thái “xe không hoạt động” trong hệ thống, ảnh hưởng đến quyền lợi khi sử dụng.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, việc không làm thủ tục đúng quy định sẽ bị xử phạt. Cụ thể, với cá nhân mức phạt có thể từ 4–6 triệu đồng; Tổ chức từ 8–12 triệu đồng.

Trong trường hợp người mua và người bán đều có tài khoản VNeID mức 2 và cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM, hai bên có thể chuyển quyền sở hữu xe điện tử ngay trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro.

Theo PC08, việc thực hiện nghiêm túc thủ tục mua bán và sang tên sẽ giúp bảo đảm dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn: Đà Nẵng và 5 tỉnh đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: Đà Nẵng và 5 tỉnh đặc biệt chú ý Nổi bật

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài liên tục trong 3 ngày

Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài liên tục trong 3 ngày Nổi bật

Truy nã Vũ Thị Loan

Truy nã Vũ Thị Loan

20:03 , 20/11/2025
Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

19:59 , 20/11/2025
Bắt giữ Chảo Mùi Mủi

Bắt giữ Chảo Mùi Mủi

19:40 , 20/11/2025
Bắt tạm giam cụ bà Nguyễn Thị Nghiệp

Bắt tạm giam cụ bà Nguyễn Thị Nghiệp

19:15 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên