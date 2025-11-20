Hành vi có thể bị phạt 12 triệu đồng từ ngày 1/12

Thời gian qua, PC08 đã phát đi khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định khi mua, bán và sang tên xe.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết người mua bán xe cần thực hiện đúng các thủ tục sang tên để tránh bị xử phạt và phát sinh rủi ro. Thông tin này được đưa ra sau yêu cầu của Bộ Công an về việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện.

PC08 đã phát đi khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định này. (Ảnh minh hoạ)

Tiền Phong dẫn thông báo PC08 cho hay nhiều người sau khi bán xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số. Việc này có thể khiến chủ cũ bị liên quan nếu chiếc xe đó gây tai nạn, vi phạm giao thông hoặc dính đến vụ án. Vì vậy, người đã chuyển nhượng xe cần sớm đến công an cấp xã khai báo thông tin giao dịch và cập nhật tình trạng xe đã đổi chủ.

Đối với người mua, cơ quan chức năng khuyến nghị thực hiện sang tên tại đơn vị đăng ký xe gần nhất. Nếu để quá hạn, phương tiện có thể bị đưa vào trạng thái “xe không hoạt động” trong hệ thống, ảnh hưởng đến quyền lợi khi sử dụng.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, việc không làm thủ tục đúng quy định sẽ bị xử phạt. Cụ thể, với cá nhân mức phạt có thể từ 4–6 triệu đồng; Tổ chức từ 8–12 triệu đồng.

Trong trường hợp người mua và người bán đều có tài khoản VNeID mức 2 và cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM, hai bên có thể chuyển quyền sở hữu xe điện tử ngay trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro.

Theo PC08, việc thực hiện nghiêm túc thủ tục mua bán và sang tên sẽ giúp bảo đảm dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.