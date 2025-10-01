Happy Home Tràng Cát - nhà ở xã hội mang tiện ích của đô thị thương mại

Khi những dự án nhà ở xã hội mới có quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích xuất hiện, những quan niệm hay định kiến cũ đang dần thay đổi.

Giải pháp tạm thời hay nơi an cư dài lâu?

Trong tâm thức của nhiều người lao động, mua được một căn nhà ở xã hội cũng đồng nghĩa với việc thoát khỏi cảnh thuê trọ chật chội. Tuy nhiên, thực tế ở không ít dự án hiện nay cho thấy, "có nhà" chưa hẳn đồng nghĩa với "an cư". Nguyên nhân đến từ việc nhiều dự án chỉ thường tập trung vào việc đáp ứng chỗ ở, với hai yếu tố là diện tích và giá bán.

Nhiều nơi chỉ là những dãy nhà cao tầng mà thiếu hẳn công viên, khu vui chơi, quảng trường hay nhà sinh hoạt cộng đồng. Với cư dân nhà ở xã hội, không gian sống không đáp ứng được nhiều nhu cầu của đời sống tinh thần. Thực tế từ trải nghiệm của chính người lao động càng cho thấy rõ hơn khoảng trống này. Chị Mai Lan – một công nhân may tại Bắc Ninh, cho biết: "Buổi tối quanh khu nhà chẳng có gì, không công viên, không sân chơi cũng như cách xa chỗ làm. Nhiều khi nghĩ cũng không khác nhiều so với ngày đi thuê trọ, cũng chỉ là nơi tối về ngủ nghỉ, che nắng che mưa".

Trong khi đó, với một số gia đình trẻ, việc thiếu vắng hoặc thiếu kết nối với các tiện ích trường học, y tế cho con trẻ cũng khiến họ chần chừ. Tuấn Hùng – một công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Đình Vũ, hiện đang thuê trọ tại phường Hải An (Hải Phòng) chia sẻ: "Gia đình có khuyên mua nhà ở xã hội từ hơn 2 năm trước, nhưng nghĩ đến các vấn đề lâu dài khi có con nên mình vẫn đang trì hoãn".

Những chia sẻ này đã phản ánh nhu cầu rất rõ, người lao động không chỉ tìm một nơi che nắng mưa, không chỉ là một căn nhà vừa túi tiền mà còn là môi trường sống có sự tiện nghi và gắn kết.

Mô hình đột phá tiệm cận đô thị thương mại

Để thay đổi quan niệm của nhiều người lao động đối với nhà ở xã hội, Vingroup mang tới dự án Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng). Đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất thành phố cảng khi sở hữu quy mô tới 28,14 ha và 3.804 căn hộ, được kỳ vọng trở thành hình mẫu mới khi đưa vào vận hành hệ thống tiện ích vượt trội trong phân khúc.

Điểm nhấn đầu tiên chính là hệ sinh thái 59 tiện ích ngoài trời - con số vốn hiếm thấy trong các dự án nhà ở xã hội. Khép lại một ngày làm việc mệt mỏi, cư dân có thể nghỉ ngơi thư giãn, dạo bộ trong công viên, vườn hoa, tập luyện thể thao, tổ chức picnic ngay trong khuôn viên nội khu. Tại trung tâm dự án, không gian đọc sách, sân chơi trẻ em… đều được thiết kế đầy đủ, tạo ra sự gắn kết giữa các gia đình, cư dân.

Không gian sống tại Happy Home Tràng Cát cũng được tính toán để phù hợp cho nhiều thế hệ. Người trưởng thành có nơi để vận động, giải tỏa áp lực với không gian xanh trong lành. Trẻ em có môi trường vui chơi, học tập an toàn nhờ 3 trường học liên cấp và khu vui chơi. Người cao tuổi có chỗ tản bộ, tập dưỡng sinh, giao lưu hàng xóm ở vườn hoa, công viên... Mô hình "sống – học tập – vui chơi – gắn kết cộng đồng" này vốn thường thấy trong các khu đô thị thương mại, nay đã hiện diện trong một dự án nhà ở xã hội, giúp người lao động yên tâm an cư, xây dựng tổ ấm lâu dài.

Từ góc nhìn thị trường, sự xuất hiện của Happy Home Tràng Cát là bước tiến quan trọng, đánh dấu sự thay đổi định nghĩa từ chỗ chỉ lo giải quyết chỗ ở tối thiểu, nay vươn tới chuẩn mực sống văn minh, đồng bộ.

Không gian xanh, vị trí kế cận trung tâm công nghiệp tạo lợi thế khác biệt cho Happy Home Tràng Cát

Đặc biệt, nhờ vị trí ngay kế bên Khu kinh tế Đình Vũ, Happy Home Tràng Cát còn mang ý nghĩa chiến lược khi giải tỏa được nhu cầu nhà ở của hàng trăm nghìn lao động đang làm việc tại đây. Đây là dự án hiếm hoi vừa nằm gần nơi làm việc, vừa đảm bảo kết nối tới sân bay Cát Bi, trung tâm thành phố và các tỉnh thành lân cận.

Nhờ hội tụ nhiều điểm khác biệt vượt trội so với tiêu chuẩn thông thường, Happy Home Tràng Cát trở thành mô hình hoàn hảo đáp ứng mọi kỳ vọng của người lao động, định hình chuẩn mực mới trên thị trường: nhà ở xã hội cũng có thể đồng bộ, tiện nghi và xứng đáng để gắn bó lâu dài.