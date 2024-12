Happy Vitamin cùng hành trình bảo vệ sức khỏe chủ động cộng đồng

Trong nhịp sống hiện đại, sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta cần trân trọng. Xuất phát từ tình yêu thương con cái và hiểu được nỗi lòng của các bà mẹ Việt Nam, Happy Vitamin đã cho ra đời mạng lưới sản phẩm uy tín giúp cho việc chăm sóc con cái trở nên dễ dàng hơn. Hơn 5 năm vận hành và phát triển, Happy Vitamin vinh dự được nhận cúp "Gương Sáng Doanh Nhân Đất Việt" vào năm 2022.

Với tôn chỉ "Con vui khỏe, mẹ nhàn tênh", Công ty TNHH Quốc Tế Happy Vitamin tự hào là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người Việt đặc biệt là các em nhỏ.

Happy Vitamin không chỉ đơn thuần cung cấp các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe; chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện để bạn sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Điều gì làm nên sự khác biệt của Happy Vitamin?

Công thức độc quyền phù hợp nhất với người Việt: Các sản phẩm của Happy Vitamin được nghiên cứu và phát triển dựa trên khung tiêu chuẩn dinh dưỡng RNI bởi các chuyên gia hàng đầu cả nước.

Nguồn nguyên liệu chọn lọc từ thiên nhiên: Nguyên liệu nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, và châu Âu, đảm bảo tiêu chuẩn sạch và an toàn.

Đối tác uy tín: Sản phẩm của Happy Vitamin được sản xuất tại các nhà máy lớn và uy tín khắp cả nước, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy trình sản xuất kẹo mút bổ sung canxi tại nhà máy Eikodo với hơn 140 năm vận hành

Hợp tác với hơn 10 công ty dược từ Nam ra Bắc, hơn 100 phòng khám nhi, phòng khám dinh dưỡng. Trên 1000 hiệu thuốc và siêu thị mẹ bé và hơn 500 cửa hàng kinh doanh online.

Nhà thuốc Phương Tâm phân phối sản phẩm của Happy Vitamin

Quy trình sản xuất hiện đại: Mỗi sản phẩm đều được sản xuất trong môi trường đạt chuẩn GMP, SGS, FSSC 22000 và được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Giải pháp sức khỏe cá nhân hóa: Hiểu rằng mỗi người có nhu cầu khác nhau, Happy Vitamin mang đến đa dạng sản phẩm, từ hỗ trợ sức đề kháng, làm đẹp da, đến cải thiện trí nhớ, chiều cao và cân nặng.

Những sản phẩm "đỉnh cao" từ Happy Vitamin

Thực phẩm bổ sung Kẹo dẻo Vitamin tổng hợp Kids Plus - Cải thiện biếng ăn, giảm ốm vặt

Giải pháp tối ưu giúp tăng cường sức đề kháng, phục hồi năng lượng và ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, biếng ăn

Thực phẩm bổ sung Kẹo dẻo vitamin tổng hợp Kids Plus

Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng kẹo mút - Giải pháp hữu dụng cho những bé không hợp tác uống thuốc

5 dòng kẹo mút siêu hot của Happy Vitamin giúp bổ sung sắt, canxi, lysine, kẽm và kẹo mút ngừa ho với những hương vị siêu cuốn hút mà các bé cực kì thích. Đã có hàng trăm nghìn khách hàng đang tin dùng.

Các dòng kẹo mút dinh dưỡng best seller của Happy Vitamin

Sản phẩm làm đẹp từ bên trong

Ngoài ra còn có các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho mẹ với kẹo dẻo Collagen và kẹo dẻo Biotin. Bí quyết cho làn da sáng mịn, vóc dáng thon gọn với các dòng collagen và hỗ trợ giảm cân tự nhiên.

Thực phẩm bổ sung kẹo dẻo Hair, Skin & Biotin

Câu chuyện truyền cảm hứng từ Happy Vitamin

Không chỉ là một thương hiệu, Happy Vitamin còn là một phần của cộng đồng. Từ những chương trình thiện nguyện đến các chiến dịch nâng cao nhận thức sức khỏe, chúng tôi nỗ lực để thay đổi cuộc sống từng ngày.

Chiến dịch nổi bật "Đón Tết ấm no" đã hỗ trợ hơn 200 em nhỏ học sinh mầm non và tiểu hoạc tại điểm trường Suối Vạch, xã Kim Bom, tỉnh Sơn La có một cái tết đầy đủ và ấm no dưới cái lạnh của trời đông miền Bắc.

Khám phá Happy Vitamin ngay hôm nay!

Không gì quý hơn sức khỏe – và giờ đây, bạn đã có một người đồng hành đáng tin cậy. Hãy để Happy Vitamin giúp bạn và gia đình tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng!

Truy cập ngay:

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Quốc tế Happy Vitamin

Địa chỉ: Số 60 ngõ 345 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cùng Happy Vitamin viết nên câu chuyện sống khỏe, sống vui của chính bạn!