Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng

24-11-2025 - 19:57 PM | Sống

Nam MC sau bao năm vẫn không tiếc lời nịnh vợ.

Mới đây, một sự kiện của thương hiệu đồng hồ cao cấp Franck Muller đã diễn ra tại trung tâm TP.HCM tạo nên bữa tiệc visual Vbiz sang chảnh ngút ngàn. Hari Won là một gương mặt trong dàn khách mời, cô xuất hiện một mình mà không có mặt ông xã. Visual đỉnh cao ở tuổi 40 của bà xã Trấn Thành một lần nữa chiếm spotlight còn nam MC ở nhà thì không tiếc lời nịnh vợ. Chỉ không lâu sau khi Hari Won đăng tải loạt ảnh tại sự kiện, Trấn Thành phải nhanh chóng "check-in" bên dưới phần bình luận với câu từ ngập thính:"Sao vợ đẹp dữ vậy?".

Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng- Ảnh 1.

Nhan sắc "không tuổi" của bà xã khiến Trấn Thành sau bao năm vẫn phải tấm tắc.

Góp mặt ở sự kiện của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, Hari Won chọn set đồ all-black với áo tweed dáng peplum ôm eo tạo phom cực đẹp, kết hợp với chân váy dài bồng bềnh. Thiết kế vừa đủ sexy mà vẫn thanh lịch, vừa vặn giúp Hari khoe vai trần quyến rũ.

Điểm nhấn của tổng thể vẫn chiếc đồng hồ Round Skeleton Baguette - một siêu phẩm mới ra mắt năm 2024 của Franck Muller có giá hơn 2 tỷ đồng. Món phụ kiện xa xỉ được Hari Won phối cùng nhẫn, dây chuyền và bông tai dáng mảnh, hoàn thiện một outfit rất tiết chế, sang trọng và hiện đại.

Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng- Ảnh 2.

Gu thời trang tinh tế, tối giản của Hari Won luôn giúp cô tỏa sáng một cách tự nhiên.

Makeup và tóc cũng được Hari chăm chút kỹ lưỡng, màu tóc nâu mà nữ ca sĩ trung thành bấy lâu nay luôn là "trợ thủ" tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên. Nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin của cô khiến nhiều người phải trầm trồ.

Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng- Ảnh 3.
Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng- Ảnh 4.
Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng- Ảnh 5.

Bước sang ngưỡng 40, vẻ đẹp ngọt ngào của bà xã Trấn Thành vẫn khiến nhiều sao nữ kém tuổi khó lòng qua mặt.

Đặc biệt, tấm hình Hari Won đứng cạnh Tiên Nguyễn - em chồng Hà Tăng - cũng gây chú ý không kém. Tiên Nguyễn sinh năm 1997, hiện 28 tuổi - kém Hari tròn 12 tuổi. Tuy nhiên, khi đứng chung khung hình, ít ai có thể nhận ra được khoảng cách tuổi tác này. Hari Won với visual tươi trẻ, làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn trông chẳng khác gì cô bạn thân với Tiên Nguyễn.

Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng- Ảnh 6.

Hari Won theo đuổi sự trẻ trung, tối giản, trong khi Tiên Nguyễn lại nổi bật với phong cách sang chảnh chuẩn tiểu thư hào môn.

Theo Chhirst

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống”

Giám đốc cãi mẹ đi cứu hộ miền Trung: “Mỗi lần về bờ, mới biết mình còn sống” Nổi bật

Lẩu "than thở" nổi tiếng miền Tây: Rực rỡ sắc màu, nấu trong chiếc nồi như miệng núi lửa

Lẩu "than thở" nổi tiếng miền Tây: Rực rỡ sắc màu, nấu trong chiếc nồi như miệng núi lửa Nổi bật

Điểm yếu chí mạng của Tề Thiên Đại Thánh

Điểm yếu chí mạng của Tề Thiên Đại Thánh

19:18 , 24/11/2025
4 con giáp vượng quý nhân, giàu lên trong năm 2026

4 con giáp vượng quý nhân, giàu lên trong năm 2026

18:59 , 24/11/2025
Loại quả “ngậm thuốc trừ sâu” nhiều nhất, có cho cũng đừng ăn

Loại quả “ngậm thuốc trừ sâu” nhiều nhất, có cho cũng đừng ăn

18:56 , 24/11/2025
Thêm 1 loại gia vị này vào cá, nấu không tanh còn thơm ngon đậm đà

Thêm 1 loại gia vị này vào cá, nấu không tanh còn thơm ngon đậm đà

18:20 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên