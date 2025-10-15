'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?

Chị Y Chủ cho biết, trước đây chẳng ai hái ngũ vị tử rừng, khi đi rẫy, đi rừng, tiện tay thì hái ăn rồi đem về cho các cháu nhỏ thôi. Nhưng từ vài năm trở lại đây, có thương lái vào tận xã tìm mua, thế là đến mùa, người dân lại rủ nhau lên núi tìm hái.