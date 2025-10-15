Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?

15-10-2025 - 16:35 PM | Thị trường

Khi những chùm quả ngũ vị tử chín đỏ mọng ẩn mình giữa tán rừng Ngọc Linh, cũng là lúc người Xơ Đăng ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi lại rủ nhau lên núi hái lộc. Nhờ thứ dược liệu quý hiếm mỗi năm chỉ ra quả một lần, người dân có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 1.

Ở vùng núi Ngọc Linh, thuộc các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri… (tỉnh Quảng Ngãi﻿) không chỉ nổi tiếng có sâm Ngọc Linh﻿, nơi đây còn được thiên nhiên ưu đãi cho loài cây dược liệu quý mang tên ngũ vị tử, mà người Xơ Đăng thường gọi là “hạt ngọc trời”.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 2.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 3.

Ngũ vị tử là cây dược liệu, thuộc họ dây leo, sống bám trên cây gỗ, thường mọc ở vùng giáp ranh giữa rừng non và rừng già. Sở dĩ loại quả này có tên “ngũ vị tử” bởi vị đặc trưng, pha trộn giữa năm vị: Chua, ngọt, đắng, cay và mặn.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 4.

Từ xưa, người dân thường hái quả về ăn, sau này, bán cho thương lái thu mua về làm gia vị, thuốc﻿. Khi còn xanh, quả ngũ vị tử﻿ có màu vàng nhẹ, chuyển thành màu đỏ hồng mọng khi đã chín.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 5.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 6.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 7.

Loại cây này thường mọc trong rừng, trên núi ở độ cao từ 1.200 - 1.600m, ra quả từ tháng 8 đến cuối tháng 10 hằng năm. Mỗi năm, ngũ vị tử ra quả một lần nên người dân tranh thủ hái về bán.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 8.

Năm nào cũng vậy, vào mùa ngũ vị tử, 2 em chị Y Chủ (35 tuổi) và Y Chuông (31 tuổi, cùng trú làng Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông) lại rủ nhau vào rừng hái loại quả này để kiếm thêm thu nhập. Nếu “trúng mánh”, một người có thể thu về nửa tạ trong ngày, mang lại nguồn thu lớn.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 9.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 10.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 11.

Chị Y Chủ cho biết, trước đây chẳng ai hái ngũ vị tử rừng, khi đi rẫy, đi rừng, tiện tay thì hái ăn rồi đem về cho các cháu nhỏ thôi. Nhưng từ vài năm trở lại đây, có thương lái vào tận xã tìm mua, thế là đến mùa, người dân lại rủ nhau lên núi tìm hái.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 12.

“Để hái được ngũ vị tử, chúng tôi phải chịu khó leo lên cây cao để hái﻿, thay vì chặt hạ cây, như vậy, rừng được giữ gìn tốt hơn, năm sau còn có để mà hái. Mỗi ngày, 2 chị em có thể hái được 30kg ngũ vị tử, với giá khoảng 25.000 đồng/kg”, chị Y Chủ chia sẻ.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 13.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 14.

Ngũ vị tử sau khi được thu hoạch.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 15.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 16.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 17.

Quả ngũ vị tử khi chín có màu đỏ, mộng nước.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 18.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 19.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 20.

Ngũ vị tử sau khi được người dân hái về sẽ mang bán tại các phiên chợ, hợp tác xã...

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 21.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 22.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 23.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 24.

... hoặc sấy khô để ngâm rượu, làm trà hoặc ngâm với đường làm siro.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 25.

Ông Dương Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, cây ngũ vị tử thường mọc ở bìa rừng hoặc rừng non. Loài cây này đã gắn bó với đồng bào Xơ Đăng﻿ từ xưa tới nay. Khoảng 10 năm trước, đến mùa là thương lái tới địa phương tìm mua ngũ vị tử nên người dân đi hái về bán, mang lại nguồn thu nhập tốt.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 26.

'Hạt ngọc trời' là gì, đắt đỏ ra sao mà người dân kéo nhau lên núi tìm kiếm?- Ảnh 27.

“Quả ngũ vị tử chín vào mùa mưa nên việc thu hái khá khó khăn. Tuy nhiên, người dân không muốn bỏ lỡ sản vật quý nên sẵn sàng lặn lội để đi thu hoạch. Sau khi hái về, người dân có thể trực tiếp mang đến hợp tác xã hoặc chợ phiên để bán”, ông Khoa nói.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm

Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm Nổi bật

Bị Mỹ và châu Âu trừng phạt, tập đoàn LNG lớn nhất Nga tiếp tục bơm khí đốt ra thị trường, ai là cứu tinh bất chấp mua hàng?

Bị Mỹ và châu Âu trừng phạt, tập đoàn LNG lớn nhất Nga tiếp tục bơm khí đốt ra thị trường, ai là cứu tinh bất chấp mua hàng? Nổi bật

Ngân hàng lớn thứ 2 của Mỹ dự đoán giá vàng, bạc

Ngân hàng lớn thứ 2 của Mỹ dự đoán giá vàng, bạc

15:19 , 15/10/2025
Điện máy Xanh ưu đãi chưa từng có cho khách mua máy lạnh: mua nhiều giảm nhiều, tư vấn thi công ống đồng trước khi hoàn thiện nhà

Điện máy Xanh ưu đãi chưa từng có cho khách mua máy lạnh: mua nhiều giảm nhiều, tư vấn thi công ống đồng trước khi hoàn thiện nhà

14:37 , 15/10/2025
Người dùng mẫu iPhone và Samsung sau có thể nhận được hơn 600.000 đồng

Người dùng mẫu iPhone và Samsung sau có thể nhận được hơn 600.000 đồng

14:11 , 15/10/2025
Điều gì khiến giá dừa tươi đột ngột giảm sâu?

Điều gì khiến giá dừa tươi đột ngột giảm sâu?

13:59 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên