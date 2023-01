Hậu án phạt, Vạn Phát Hưng (VPH) báo lãi 2022 sụt giảm 75%

CTCP Vạn Phát Hưng (mã CK: VPH) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 28 tỷ đồng giảm mạnh so với con số gần 149 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lãi gộp ở mức thấp, doanh thu tài chính cũng giảm mạnh khiến Vạn Phát Hưng lỗ sau thuế gần 2,4 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ LNST đạt hơn 82 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, VPH đạt 161,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44% so với cùng kỳ, LNST đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2021.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thua lỗ là do trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu dự án C.T.C không đủ để bù đắp chi phí. Kết quả kinh doanh cả năm lãi đạt gần 21 tỷ đồng là do trong năm công ty vẫn chưa ghi nhận doanh thu chuyển nhượng dự án do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện.

Hiện tại công ty vẫn đang triển khai dự án mới và phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao vào năm tới khi hoàn tất chuyển nhượng cổ phần ở công ty con.

Được biết trước đó Vạn Phát Hưng đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng kể từ ngày 02/06/2021. Đây là hình thức xử phạt bổ sung liên quan sai phạm tại Dự án dân cư Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP.HCM nói trên.

Sau đó đến 4/7/2022, cổ phiếu VPH mới được ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo do đã khắc phục nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Hoạt động chính của Vạn Phát Hưng là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản với địa bàn kinh doanh chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Những dự án nổi bật của VPH bao gồm: Dự án Khu dân cư Tân Kiểng, dự án Khu dân cư Phú Thuận, dự án Chung cư cao cấp Phú Mỹ, dự án Khu dân cư Phú Mỹ, dự án Khu dân cư Phú Xuân…

Năm 2021, dù bị đình chỉ kinh doanh bất động sản, nhưng doanh thu hợp nhất của Vạn Phát Hưng vẫn là 292,4 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 83,4 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 279 tỷ đồng và lãi sau thuế 85 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này thì kết thúc năm 2022 VPH chỉ hoàn thành được 58% mục tiêu về doanh thu và 25% mục tiêu về lợi nhuận.