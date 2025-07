Haus Private Club - Chìa khóa dẫn lối vào giới tinh hoa toàn cầu

Private club - Không gian của quyền lực thầm lặng

Trong thế giới thượng lưu, nơi đẳng cấp được xác lập không bằng sự phô trương mà qua khả năng hiện diện tại những không gian riêng biệt, private club đã trở thành một định chế văn hóa kín tiếng nhưng đầy sức nặng. Đây là nơi giới hoàng gia, các nhà tài phiệt, những nhà quản lý quỹ tỷ đô hay nghệ sĩ biểu tượng của thời đại lặng lẽ gặp nhau, không phải để gây chú ý, mà để thiết lập những kết nối chỉ cần thì thầm cũng có thể xoay chuyển cả thị trường.

Soho House ở London, Core Club ở New York, hay Aman Club tại Tokyo đều là những biểu tượng kín tiếng của giới siêu giàu và tuân thủ một triết lý bất biến: quyền vào cửa không thể mua bằng tiền, mà được trao dựa trên giá trị sống, tầm ảnh hưởng và sự cộng hưởng về phong cách. Nơi đó, một buổi trà chiều riêng tư với hậu duệ hoàng tộc, hay những thương vụ triệu đô được ký kết là điều diễn ra thường nhật. Chính bởi vậy, private club không đơn thuần là một câu lạc bộ, mà là một thước đo để định vị một cá nhân trong bản đồ giới tinh hoa toàn cầu.

Sự kiện "The First" giới thiệu HAUS Private Club diễn ra tại Dinh Độc Lập vào ngày 09/05/2025.

Tại Việt Nam, mô hình private club được tái hiện một cách chuẩn mực qua HAUS Private Club - không gian đặc quyền nằm trong khuôn viên khu bất động sản cao cấp HAUS Đà Lạt, do The One Destination cùng Quỹ đầu tư BTS Bernina (Thụy Sỹ), Terne Holdings (Singapore) phát triển. Được tư vấn và vận hành bởi Copper Beech, tổ chức đứng sau những private club kín tiếng dành riêng cho hoàng gia và các nhà tài phiệt thế giới.

HAUS Private Club mở ra tấm vé kết nối giới tinh hoa toàn cầu

Để bước vào thế giới khép kín của HAUS Private Club, giàu có là chưa đủ. Chỉ những chủ nhân thực thụ của HAUS Đà Lạt mới được mở quyền nộp hồ sơ, kèm theo thư nguyện vọng cá nhân, nơi họ bộc lộ triết lý sống, tầm nhìn và giá trị mà mình đại diện. Quy trình xét duyệt gắt gao dưới sự thẩm định của hội đồng tuyển chọn quốc tế từ Copper Beech, nơi từng dứt khoát từ chối cả những nhân vật tầm cỡ chỉ vì "chưa đủ phẩm chất riêng".

HAUS Private Club dự kiến hoạt động vào tháng 09/2025

Chính vì vậy, đặc quyền dành cho 24 cư dân đầu tiên của HAUS Đà Lạt càng trở nên đặc biệt. Họ sẽ là những người duy nhất có cơ hội gia nhập HAUS Private Club mà không cần đóng bất kỳ khoản phí nào, từ phí tham gia đến phí duy trì hằng năm. Không phải là sự miễn trừ về tài chính, đây là một dấu ấn khẳng định giá trị, một lời mời dành riêng cho những người tiên phong.

Mỗi tấm thẻ hội viên là duy nhất, không thể chuyển nhượng, không thể kế thừa. Khi một căn hộ được sang nhượng, quyền hội viên sẽ tự động mất hiệu lực. Đây là một ranh giới rạch ròi để bảo vệ sự tinh tuyển tuyệt đối. Và HAUS Đà Lạt, với độ biệt lập lý tưởng cùng triết lý kiến tạo thượng lưu, chính là một trong số ít cánh cửa trên thế giới có thể đưa bạn đến vòng tròn kín tiếng ấy.

Chào đón sự kiện ra mắt HAUS Private Club

Sự kiện ra mắt HAUS Private Club diễn ra vào ngày 19/07/2025 được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu giới private club toàn cầu chính thức hiện diện tại Việt Nam. Dẫn dắt đêm tiệc là Matt Hobbs, người đã xây dựng nên những private club danh tiếng bậc nhất dành riêng cho hoàng gia Anh và các gia tộc châu Âu. Cùng với đó là nhà phê bình ẩm thực lừng danh Tom Parker Bowles, đồng sáng lập Quintessentially, hệ thống concierge phục vụ các tỷ phú toàn cầu, với dịch vụ được cá nhân hóa đến từng chi tiết.

Cơ hội tham quan hầm lưu trữ bí mật Le Freeport được mở ra cho các khách hàng đặt mua bất động sản tại HAUS Đà Lạt.

Cũng trong sự kiện ra mắt, HAUS Đà Lạt sẽ công bố một đặc quyền dành riêng cho những khách hàng đặt mua từ 01/06 - 31/07/2025: Chuyến Private Tour & Dining tại Le Freeport - trung tâm lưu trữ tài sản và nghệ thuật được ví như "Fort Knox" của châu Á. Chuyến trải nghiệm bao gồm 01 đêm khách sạn, 01 cặp vé máy bay khứ hồi và diễn ra vào tháng 03/2026.

Đây là cơ hội hiếm hoi để chạm tay vào một phần thế giới của giới siêu giàu, đúng như tinh thần mà HAUS Private Club theo đuổi: Giá trị thật sự không đến từ sự phô trương, mà từ những trải nghiệm được dành riêng cho số ít xứng đáng.

