HDBank lãi trên 16.700 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 28,5%, tạo đà vươn mình trong giai đoạn phát triển mới

Các chỉ số hiệu quả đầu ngành, bứt phá kinh doanh số

Năm 2024, HDBank đạt 16.731 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,5% so với năm 2023 và hoàn thành 106% kế hoạch cổ đông giao. ROA đạt 2,04% và ROE đạt 25,71%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước và duy trì trong nhóm ngân hàng dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (theo Thông tư 11) thấp chỉ 1,48%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II ở mức 14,1%, cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động khác được đảm bảo.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, công ty con HD SAISON tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường về lợi nhuận, đạt 1.200 tỷ đồng, tăng mạnh 83,9% so với năm 2023. Kết quả này một lần nữa cho thấy chiến lược phát triển bền vững, năng lực duy trì tăng trưởng cao, quản trị rủi ro hiệu quả.

Tổng tài sản HDBank đạt 697.281 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2023. Huy động vốn vượt 621 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 18%. Tổng dư nợ đạt trên 437 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9%, hướng tới những ngành là động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp SME, tài trợ chuỗi…

HDBank hiện phục vụ khoảng 20 triệu khách hàng với 97% giao dịch bán lẻ được thực hiện trên nền tảng số. Kênh số đóng góp tới 82% số lượng khách hàng mới. Ngân hàng ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số hiện đại, được thị trường đón nhận, đặc biệt là Ngân hàng số Vikki.

Trong năm 2024, HDBank đã hoàn thành chi trả cổ tức tỷ lệ cao 30%, bao gồm 10% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, thuộc nhóm các ngân hàng trả cổ tức cao trong ngành.

Sẵn sàng vươn mình trong giai đoạn phát triển mới

Mới đây, HDBank đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thực hiện phương án nhận chuyển giao Ngân hàng Đông Á. Sự kiện này không chỉ khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh và kinh nghiệm dày dặn trong triển khai các dự án tái cấu trúc của HDBank, mà còn mở ra cơ hội mở rộng quy mô, phát triển các mô hình kinh doanh mới, mang lại giá trị lớn cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, HDBank luôn chú trọng thực thi trách nhiệm xã hội với những chương trình thiết thực và ý nghĩa. Trong năm 2024, ngân hàng đã triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 12.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh và tái thiết sau bão số 3 tại các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, HDBank và các đơn vị thành viên đã đóng góp 80 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc.

Những nỗ lực trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của HDBank đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. Ngân hàng lần thứ hai được ADB vinh danh là "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam", tiếp tục góp mặt trong Chỉ số Phát triển Bền vững Việt Nam (VNSI) của HoSE. Đặc biệt, HDBank đã nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024, một sáng kiến quan trọng của Chính phủ nhằm tôn vinh các thương hiệu xuất sắc.