Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HDBank thoái vốn tại Vietjet

27-11-2025 - 18:19 PM | Thị trường chứng khoán

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa công bố nghị quyết thông qua chủ trương bán số lượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) mà ngân hàng đang sở hữu.

HDBank vừa công bố thông tin trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc bán cổ phần Vietjet.

Theo đó, Hội đồng Quản trị HDBank vừa công bố nghị quyết thông qua chủ trương và phương án HDBank bán số lượng cổ phần Vietjet mà ngân hàng đang sở hữu. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án.

HDBank thoái vốn tại Vietjet- Ảnh 1.

HDBank muốn bán vốn tại Vietjet.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC , tương ứng 1,01% vốn của Vietjet.

Trước đó vào năm 2023, HDBank đã thực hiện thoái vốn tại Vietjet nhiều lần để giảm đầu tư ngoài ngành theo chủ trương đã đề ra trước đó. Các đợt thoái vốn đã giúp HDBank thu về một khoản lợi nhuận đáng kể (khoảng 1.500 tỷ) từ khoản đầu tư vào Vietjet.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh HDBank ghi nhận kết quả khả quan với tín dụng tăng 22,6%, lợi nhuận trước thuế hơn 14.800 tỷ đồng (tăng 17%).

Đáng chú ý, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỷ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng), tiếp tục duy trì chính sách chi trả cao và liên tục qua các năm.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
vjc, VietJet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cấp margin

Chính thức: Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cấp margin Nổi bật

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh"

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh" Nổi bật

Chính thức mở cổng bình chọn "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm"

Chính thức mở cổng bình chọn "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm"

17:09 , 27/11/2025
Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" đột biến nghìn tỷ trong phiên 27/11

Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" đột biến nghìn tỷ trong phiên 27/11

17:07 , 27/11/2025
Phiên 27/11: Khối ngoại mạnh tay chi hơn 300 tỷ "gom" một mã cổ phiếu

Phiên 27/11: Khối ngoại mạnh tay chi hơn 300 tỷ "gom" một mã cổ phiếu

15:45 , 27/11/2025
Cổ phiếu doanh nghiệp gần 70 năm tuổi bất ngờ "tím lịm" 7 phiên liên tiếp, điều gì đang diễn ra?

Cổ phiếu doanh nghiệp gần 70 năm tuổi bất ngờ "tím lịm" 7 phiên liên tiếp, điều gì đang diễn ra?

15:45 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên