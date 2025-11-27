HDBank thoái vốn tại Vietjet

HDBank vừa công bố thông tin trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc bán cổ phần Vietjet.

Theo đó, Hội đồng Quản trị HDBank vừa công bố nghị quyết thông qua chủ trương và phương án HDBank bán số lượng cổ phần Vietjet mà ngân hàng đang sở hữu. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án.

HDBank muốn bán vốn tại Vietjet.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC , tương ứng 1,01% vốn của Vietjet.

Trước đó vào năm 2023, HDBank đã thực hiện thoái vốn tại Vietjet nhiều lần để giảm đầu tư ngoài ngành theo chủ trương đã đề ra trước đó. Các đợt thoái vốn đã giúp HDBank thu về một khoản lợi nhuận đáng kể (khoảng 1.500 tỷ) từ khoản đầu tư vào Vietjet.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh HDBank ghi nhận kết quả khả quan với tín dụng tăng 22,6%, lợi nhuận trước thuế hơn 14.800 tỷ đồng (tăng 17%).

Đáng chú ý, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỷ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng), tiếp tục duy trì chính sách chi trả cao và liên tục qua các năm.