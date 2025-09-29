Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

29-09-2025 - 10:10 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 29-9, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập- Ảnh 1.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn và thách thức, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự lãnh đạo quyết liệt của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của HĐND TP HCM; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND TP HCM cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, thành phố đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập- Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp; Ảnh: PHAN ANH

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, 168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là các "nút thắt" trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công...

Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đồng thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2020-2025, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, Thường trực HĐND TP HCM quyết định tổ chức kỳ họp thứ 4.

"Kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với 41 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua, bao quát đầy đủ các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế" - Chủ tịch HĐND TP HCM cho hay.

Ông nhấn mạnh đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố, nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị mỗi đại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm; nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp những ý kiến xác đáng, chất lượng để các nghị quyết được thông qua thực sự là kết tinh trí tuệ, niềm tin trao gửi của cử tri, bảo đảm tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Theo Phan Anh

Người Lao động

Từ Khóa:
TP HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này

Điểm tên loạt dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng, sẽ được Hà Nội 'nhấn nút' khởi công ngay cuối tuần này Nổi bật

Hơn 7.600 tỷ đồng xóa 'nút thắt cổ chai' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hơn 7.600 tỷ đồng xóa 'nút thắt cổ chai' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai Nổi bật

Nơi thuộc vùng núi phía Bắc, du khách sắp được du lịch xuyên biên giới, sang Trung Quốc không cần visa

Nơi thuộc vùng núi phía Bắc, du khách sắp được du lịch xuyên biên giới, sang Trung Quốc không cần visa

09:35 , 29/09/2025
Bổ nhiệm, chỉ định nhân sự ở TPHCM và 4 tỉnh

Bổ nhiệm, chỉ định nhân sự ở TPHCM và 4 tỉnh

08:38 , 29/09/2025
Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân cần chuẩn bị giấy tờ gì?

08:02 , 29/09/2025
Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý

Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý

07:33 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên