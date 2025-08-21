Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia

21-08-2025 - 07:34 AM | Bất động sản

Không chỉ là một đơn vị tiên phong đặt nền móng phát triển bất động sản tại thị trường Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), T&T Group của bầu Hiển còn ghi dấu ấn khi vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục quốc gia.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 1.

T&T City Millennia là khu đô thị quy mô lớn do Công ty Cổ phần bất động sản T&T Land (thành viên thuộc Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư với quy mô lên đến 267 ha.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 2.

T&T City Millennia là được phát triển từ năm 2018. Thời điểm này, Long An (cũ) chưa thu hút được nhiều “ông lớn” bất động sản, hạ tầng kết nối cũng đang trong quá trình hình thành.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 3.

Mãi đến năm 2025, thị trường mới chứng kiến sự đổ bộ của nhiều tập đoàn lớn như Vinhomes với dự án Vinhomes Green City quy mô 197 ha, hay Ecopark với dự án Eco Retreat quy mô 220 ha.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 4.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam TP. Hồ Chí Minh, T&T City Millennia cách trung Quận 1 (cũ) 18km. Đồng thời khu đô thị còn hưởng lợi từ hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 5.

Dự án gồm 9.000 sản phẩm đa dạng, từ nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn đến những căn hộ cao cấp.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 6.

Tại dự án này, mới đây T&T Group đã tổ chức đại nhạc hội với chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" thi hút hàng chục nghìn người tham dự.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 7.

Ngay tại sự kiện, T&T Group đã chính thức khai trương 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia: Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên Niên Kỷ và Dòng sông Ánh sáng. Đây cũng là hai hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục quốc gia.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 8.

Cụ thể, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên Niên Kỷ là tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 9.

Hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 10.

Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo cho tác phẩm viết kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc Không gian Dòng sông Ánh sáng của tác giả Đỗ Quang Hiển.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 11.

Ngày 14/8 vừa qua, các căn nhà phố, biệt thự T&T chính thức gia nhập thị trường bằng sự kiện Kick-off dự án với hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh tham dự.

Hé lộ bên trong đại dự án của T&T Group ở phía Nam TP.HCM, nơi tác phẩm của ông Đỗ Quang Hiển vừa được xác lập kỷ lục quốc gia- Ảnh 12.

Theo đó, các căn nhà phố đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao sẽ có giá từ 7 tỷ đồng/căn cho diện tích 100m2.

Điểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các 'ông lớn' tỷ đôĐiểm danh 10 siêu đô thị lớn nhất Hưng Yên: Ecopark, Vinhomes dẫn đầu, bất ngờ xuất hiện tân binh 5 tháng tuổi so kè cùng các "ông lớn" tỷ đô

Hưng Yên đang trở thành một trong những “điểm nóng” mới trên bản đồ bất động sản miền Bắc. Nhờ vị trí chiến lược giáp ranh Hà Nội, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” trong và ngoài nước.

