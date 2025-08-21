Thanh Hóa “cấp tốc” giải phóng mặt bằng, dồn lực thi công để hoàn thành dự án Aeon Mall 4.000 tỷ đồng lớn bậc nhất miền Trung vào năm sau

Vào tháng 12/2024, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã khởi công giai đoạn 1, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Đây là trung tâm thương mại thứ 8 của doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa có quy mô 10,5 ha, diện tích sàn 120.000 m2, diện tích cho thuê 52.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất khu vực miền Trung.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt khoảng 40% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2026.

Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) được đánh giá là dự án trọng điểm, quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, đối với dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật bên ngoài dự án, các hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có những chỉ đạo quan trọng sau buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nghiên cứu chuyển chủ đầu tư dự án hạ tầng từ UBND phường Quảng Phú sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu việc chuyển giao này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/8/2025.

Đồng thời, UBND phường Quảng Phú được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung cao độ nhân lực thực hiện bố trí tái định cư theo quy định và hoàn thành giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư chậm nhất vào ngày 31/10/2025.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Ban Quản lý dự án Đông Sơn phải hoàn thành toàn bộ dự án hạ tầng chậm nhất trong tháng 1/2026.

Đối với dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cần tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chung của toàn bộ dự án..

Công ty cũng cần đề xuất cụ thể vị trí các nút giao, đèn tín hiệu giao thông, biển chỉ dẫn để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn khi dự án vận hành. Về cung cấp điện, công ty phải có văn bản đề xuất lộ trình sử dụng điện giai đoạn 2.

Đặc biệt, Công ty Aeon Mall Việt Nam được yêu cầu có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nhất là lao động của các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

Cùng với đó là đề xuất tổ chức hội nghị quảng bá, kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa của tỉnh để đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của chuỗi hệ thống Aeon Mall, tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường...

