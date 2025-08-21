Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Hóa “cấp tốc” giải phóng mặt bằng, dồn lực thi công để hoàn thành dự án Aeon Mall 4.000 tỷ đồng lớn bậc nhất miền Trung vào năm sau

21-08-2025 - 07:11 AM | Bất động sản

Tỉnh Thanh Hóa hiện đang đẩy mạnh triển khai Trung tâm thương mại Aeon Mall, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 10/2026.

Vào tháng 12/2024, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã khởi công giai đoạn 1, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Đây là trung tâm thương mại thứ 8 của doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa có quy mô 10,5 ha, diện tích sàn 120.000 m2, diện tích cho thuê 52.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, lớn bậc nhất khu vực miền Trung.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt khoảng 40% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2026.

Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) được đánh giá là dự án trọng điểm, quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, đối với dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật bên ngoài dự án, các hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng còn gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hóa “cấp tốc” giải phóng mặt bằng, dồn lực thi công để hoàn thành dự án Aeon Mall 4.000 tỷ đồng lớn bậc nhất miền Trung vào năm sau- Ảnh 1.

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có những chỉ đạo quan trọng sau buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nghiên cứu chuyển chủ đầu tư dự án hạ tầng từ UBND phường Quảng Phú sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu việc chuyển giao này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/8/2025.

Đồng thời, UBND phường Quảng Phú được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung cao độ nhân lực thực hiện bố trí tái định cư theo quy định và hoàn thành giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư chậm nhất vào ngày 31/10/2025.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Ban Quản lý dự án Đông Sơn phải hoàn thành toàn bộ dự án hạ tầng chậm nhất trong tháng 1/2026.

Đối với dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cần tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chung của toàn bộ dự án..

Công ty cũng cần đề xuất cụ thể vị trí các nút giao, đèn tín hiệu giao thông, biển chỉ dẫn để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn khi dự án vận hành. Về cung cấp điện, công ty phải có văn bản đề xuất lộ trình sử dụng điện giai đoạn 2.

Đặc biệt, Công ty Aeon Mall Việt Nam được yêu cầu có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nhất là lao động của các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

Cùng với đó là đề xuất tổ chức hội nghị quảng bá, kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa của tỉnh để đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của chuỗi hệ thống Aeon Mall, tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường...

Chính thức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp sau đây từ ngày 19/8Chính thức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp sau đây từ ngày 19/8

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất là để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.


Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
DOJI và hành trình kiến tạo hệ sinh thái đa ngành với triết lý “hướng tới con người và vì con người”

DOJI và hành trình kiến tạo hệ sinh thái đa ngành với triết lý “hướng tới con người và vì con người” Nổi bật

Bất động sản TP.HCM sau sáp nhập: Chưa xuất hiện xu hướng giảm như kỳ vọng, dự báo 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng

Bất động sản TP.HCM sau sáp nhập: Chưa xuất hiện xu hướng giảm như kỳ vọng, dự báo 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng Nổi bật

Tin vui cho nhiều người dân thành phố Đà Nẵng

Tin vui cho nhiều người dân thành phố Đà Nẵng

07:10 , 21/08/2025
Chi phí xây nhà 7 tầng hết bao nhiêu?

Chi phí xây nhà 7 tầng hết bao nhiêu?

07:09 , 21/08/2025
TPHCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm

TPHCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm

07:08 , 21/08/2025
Đà Nẵng xác định giá đất dự án chung cư The Monarchy của đại gia Trung "lửa"'

Đà Nẵng xác định giá đất dự án chung cư The Monarchy của đại gia Trung "lửa"'

07:05 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên