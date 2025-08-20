Hàng triệu người dân tỉnh Ninh Bình đón tin vui lớn

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đề xuất với Đoàn công tác của Chính phủ các nội dung:

Tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Bình xây dựng Cảng hàng không quốc tế tại phường Liêm Tuyền có quy mô 720 ha;

Xây dựng cảng nước sâu và mở rộng khu Kinh tế Ninh Cơ;

Mở rộng đường cao tốc (CT01) đoạn từ Cao Bồ - Mai Sơn;

Xây dựng đường Vành đai 5 (CT39) từ nút giao Phú Thứ đến cầu Thái Hà;

Xây dựng đường cao tốc (CT11) từ thành phố Nam Định (cũ) đến thành phố Phủ Lý (cũ);

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị kết nối Hà Nội - Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi ý cho tỉnh Ninh Bình một số vấn đề quan trọng: Sau khi sáp nhập, tỉnh Ninh Bình cần rà soát và làm lại quy hoạch, mời các cơ quan tư vấn tốt nhất, xác định rõ từng vùng phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...

Đối với những đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị, khi xây dựng quy hoạch sân bay cần xác định rõ không lưu để xin ý kiến các bộ. Đồng thời, tỉnh cũng cần tính đến nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là khách quốc tế bảo đảm cho phù hợp.

Phó Thủ tướng nhất trí đối với đề xuất xây dựng cảng nước sâu, mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ; mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; xây dựng đường Vành đai 5; cao tốc thành phố Nam Định (cũ) - Phủ Lý (cũ).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc lấn biển mở rộng khu kinh tế, Chính phủ khuyến khích, nhưng địa phương cũng phải đánh giá tác động của môi trường khu vực rồi mới đầu tư, mở rộng. Khi xây dựng cảng nước sâu, cần chú ý đến luồng lạch ra vào, tránh ở những vị trí có khối lượng phù sa bồi lắng lớn sẽ tốn kém chi phí nạo vét hằng năm.

Về việc mở rộng đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với địa phương nhanh chóng thực hiện, trong đó VEC lo phần vốn.

Đối với xây dựng đường cao tốc CT11 (Nam Định - Phủ Lý) và CT39 (Vành đai 5), địa phương cần xác định rõ nguồn vốn để có chính sách thu hút đầu tư.

Còn việc đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội - Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội cần bàn bạc cụ thể để trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định, sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Trong đó ưu tiên công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây dựng các đô thị, thu hút các nguồn vốn đầu tư hạ tầng… hướng tới xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có diện tích tự nhiên khoảng 3.940 km2, quy mô dân số hơn 4,4 triệu người. Tỉnh có vị trí địa lý quan trọng, chiến lược khi là “cửa ngõ” phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, thuộc hành lang kinh tế Bắc - Nam; hành lang kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây...