Giá mềm, vị trí đẹp, nhưng vì sao đất xen kẹt vẫn khiến nhiều nhà đầu tư ngại xuống tiền?

19-08-2025 - 05:49 AM | Bất động sản

Giá mềm, vị trí đẹp, nhưng vì sao đất xen kẹt vẫn khiến nhiều nhà đầu tư ngại xuống tiền?

Đất xen kẹt thường có lợi thế về giá rẻ và vị trí khá thuận tiện trong khu dân cư. Tuy nhiên, đằng sau những lô đất giá “mềm” này lại ẩn chứa nhiều rủi ro pháp lý, khiến không ít người nắm giữ đất nhiều năm mà không thể sinh lời hoặc sử dụng.

Giá mềm, vị trí đẹp, nhưng vì sao đất xen kẹt vẫn khiến nhiều nhà đầu tư ngại xuống tiền?- Ảnh 1.

Đất xen kẹt là gì?

Đất xen kẹt có thể hiểu là đất vườn, ao, đất nông nghiệp hoặc đất dư sau quy hoạch, chưa được công nhận là đất ở. Loại đất này thường nằm xen lẫn với các thửa đất trong khu dân cư hoặc khu đô thị. Vì nằm xen kẹt trong các khu dân cư nên những mảnh đất này thường có diện tích không quá lớn.

Ưu điểm lớn nhất của đất xen kẹt là giá rẻ. Cùng một khu vực, giá loại đất này thường chỉ bằng một phần ba đến một nửa giá đất thổ cư xung quanh. Với những nhà đầu tư có ngân sách trung bình, đây là lựa chọn “vừa túi tiền” để sở hữu bất động sản nằm ngay trong trung tâm đô thị.

Không chỉ vậy, đất xen kẹt thường có vị trí thuận tiện, hạ tầng xung quanh đã hoàn chỉnh. Nếu chuyển đổi thành công sang đất thổ cư, giá trị mảnh đất có thể tăng gấp nhiều lần. Chính vì thế, một số nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư dài hạn nhiều năm, chờ cơ hội chuyển đổi để hưởng lợi nhuận.

Một số rủi ro lớn khi mua đất xen kẹt

Dù hấp dẫn về giá, nhưng đất xen kẹt tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến người mua e ngại.

Khó chuyển đổi mục đích sử dụng, do nguồn gốc đất xen kẹt phức tạp, nhiều trường hợp người mua không thể xin cấp sổ đỏ hay chuyển sang đất ở. Khi đó, người mua có thể rơi vào tình cảnh có đất mà không được xây nhà, buộc phải để đất trống, chờ quy hoạch kéo dài.

Một rủi ro khác là pháp lý, để được chuyển nhượng, mảnh đất phải có sổ đỏ, không có tranh chấp. Thế nhưng nhiều giao dịch đất xen kẹt hiện nay vẫn thực hiện bằng giấy viết tay, dễ xảy ra khiếu kiện nếu chủ đất cố ý bán cho nhiều người. Khi cần thanh khoản, người mua sẽ rất khó bán, thậm chí có thể mất trắng nếu vướng tranh chấp kéo dài.

Người mua chỉ nên cân nhắc nếu:

Xác minh rõ ràng nguồn gốc, quá trình hình thành, sử dụng của thửa đất.

Tìm hiểu kỹ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Chấp nhận đầu tư dài hạn, chờ cơ hội chuyển đổi, thay vì kỳ vọng sinh lời nhanh.

An Ninh Tiền Tệ

