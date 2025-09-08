Hé lộ danh sách những chuyên gia sẽ “cầm cân nảy mực” tại Better Choice Awards: Từ chuyên gia đầu ngành, chủ doanh nghiệp đến những KOL hàng đầu

Better Choice Awards (BCA) 2025 đang dần trở thành một trong những sự kiện công nghệ và tiêu dùng được chờ đợi nhất trong năm. Là giải thưởng quy mô quốc gia, BCA hướng đến việc tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, mang lại giá trị thực tế và bền vững cho cộng đồng.

Điểm khác biệt của BCA so với nhiều giải thưởng khác nằm ở cơ chế bình chọn. Người tiêu dùng vẫn là trung tâm, nhưng song song với đó là sự góp mặt của Hội đồng Thẩm định - là đội ngũ những nhà quản lý, chuyên gia học thuật, doanh nhân và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng công nghệ. Chính họ sẽ là những người “cầm cân nảy mực”, mang đến cái nhìn toàn diện để lựa chọn ra những sản phẩm xứng đáng nhất.

Trong một giải thưởng tầm vóc quốc gia thì tính minh bạch và công bằng luôn là nguyên tắc cốt lõi. Hội đồng Thẩm định chính là nhân tố đảm bảo nguyên tắc đó.

Sự có mặt của những tên tuổi uy tín từ nhiều lĩnh vực giúp kết quả phản ánh đúng nhu cầu xã hội và bám sát xu hướng công nghệ. Với doanh nghiệp, sự công nhận từ hội đồng là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh.

Còn với người tiêu dùng, giải thưởng trở nên đáng tin cậy hơn vì được kiểm chứng bởi những con người có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín. Nhờ vậy, BCA không chỉ dừng ở việc trao giải, mà còn góp phần định hình xu hướng, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo giá trị cho cộng đồng.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý kinh tế vĩ mô của đất nước bao gồm Nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Cựu Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyên gia hàng đầu về công nghệ hóa học và năng lượng, ông đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu lớn về năng lượng sạch, phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.

Ông được xếp hạng trong top các nhà khoa học công nghệ thông tin có tầm ảnh hưởng trên thế giới theo hệ thống Scopus và Google Scholar, ông nổi bật với nhiều công trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế, giáo dục và kinh tế. Các nghiên cứu của ông thường xuyên được đăng tải trên những tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Nhà khoa học trẻ gắn bó với lĩnh vực vật liệu xanh, ông góp phần xây dựng nền tảng cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. Những nghiên cứu của ông nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu mới.

Ông được biết đến như một “cầu nối” giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo. Với vai trò lãnh đạo NIC, ông đã góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để các startup công nghệ Việt Nam tiếp cận nguồn lực quốc tế.

Học giả quốc tế có nhiều công trình nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi, bà mang đến góc nhìn so sánh đa chiều giữa Việt Nam và thế giới, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi công nghệ và phát triển giáo dục.

Một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong giới học thuật quốc tế, ông từng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh). Hiện nay, với vai trò giảng viên tại VinUni, ông góp phần đưa tinh thần toàn cầu hóa và chuẩn quốc tế vào hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu tại Việt Nam.

Được mệnh danh là “ông trùm khởi nghiệp công nghệ”, ông là người sáng lập hệ sinh thái NextTech với hàng chục công ty công nghệ trải rộng từ thương mại điện tử, fintech đến logistics. Ông còn được khán giả biết đến rộng rãi qua chương trình Shark Tank Việt Nam, nơi ông đầu tư và cố vấn cho nhiều startup tiềm năng.

Là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học California, Berkeley (Mỹ), ông đã đưa công nghệ phân tích gen ứng dụng trí tuệ nhân tạo về Việt Nam, biến Genetica trở thành startup tiên phong trong lĩnh vực gene-tech tại Đông Nam Á.

Một trong những gương mặt nữ nổi bật trong giới đầu tư, bà từng tham gia hỗ trợ hàng loạt startup công nghệ Việt Nam từ giai đoạn sơ khai. Với kinh nghiệm quốc tế, bà giúp kết nối startup nội địa với các quỹ đầu tư lớn trong khu vực.

Được cộng đồng startup gọi là “bà đỡ” của các công ty công nghệ non trẻ, bà Vy Lê cùng quỹ Do Ventures đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp nổi bật tại Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành, bà là nhân tố thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Ông là chuyên gia tiên phong trong chiến lược “AI First - AI Driven”, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo vào bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp và tài chính kế toán. Ông cũng được biết đến là người định hướng chiến lược chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Nữ doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch đô thị thông minh và nông nghiệp số. Với enCity và enFarm, bà mang đến những giải pháp phát triển bền vững cho thành phố và cộng đồng nông dân.

Một gương mặt quen thuộc với giới trẻ, Schannel - kênh YouTube do anh sáng lập - hiện có gần 4 triệu người đăng ký, trở thành cộng đồng công nghệ và giải trí hàng đầu Việt Nam. Anh là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung trẻ đầy nhiệt huyết.

Reviewer công nghệ trẻ thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên TikTok và YouTube với gần 4 triệu lượt theo dõi. Với phong cách dí dỏm, gần gũi, anh là gương mặt tiêu biểu trong nhóm KOL trẻ ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng công nghệ của giới trẻ.

Reviewer nổi tiếng với phong cách hài hước, duyên dáng, các video review công nghệ của anh luôn đạt lượng xem cao. Anh hiện có hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng Youtube và 8.4 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok, được người xem yêu thích bởi sự gần gũi và dễ tiếp cận.

Reviewer kỳ cựu với hơn 2 triệu lượt theo dõi trên kênh chính và 350 nghìn lượt theo dõi trên kênh Youtube cá nhân, anh là một trong những gương mặt tiên phong trong mảng review smartphone và thiết bị công nghệ. Với hơn 10 năm hoạt động, anh giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng công nghệ Việt Nam.

Một trong “Hội Tứ hoàng” Streamer thế hệ đầu, từng là một trong những cái tên dẫn đầu trên nền tảng Twitch và Facebook Gaming. Với lối trò chuyện duyên dáng, hài hước, anh sở hữu hàng triệu người theo dõi. Ngoài ra, Pew Pew còn lấn sân sang kinh doanh, khẳng định hình ảnh đa năng trong giới trẻ.

Reviewer công nghệ uy tín với kiến thức chuyên sâu về smartphone, laptop và thiết bị âm thanh. Các video phân tích chi tiết của anh thường được cộng đồng yêu công nghệ tham khảo trước khi lựa chọn sản phẩm, giúp anh xây dựng được tệp khán giả trung thành.

Điểm nổi bật nhất của Hội đồng Thẩm định Better Choice Awards 2025 chính là sự đa dạng về nghề nghiệp, chuyên môn. Những nhà quản lý mang đến góc nhìn vĩ mô và định hướng phát triển dài hạn. Giới học thuật, nghiên cứu cung cấp chiều sâu chuyên môn, dự báo xu hướng công nghệ. Doanh nhân và nhà đầu tư đem lại trải nghiệm thực tiễn, tính khả thi trong thương mại hóa sản phẩm. Trong khi đó, các KOL công nghệ phản ánh trực tiếp cảm nhận và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Sự kết hợp này tạo nên một hội đồng cân bằng, khách quan và toàn diện. Nó bảo đảm rằng các sản phẩm và dịch vụ được lựa chọn không chỉ đạt chất lượng về kỹ thuật, mà còn thực sự hữu ích, phù hợp với đời sống, có tác động tích cực đến cộng đồng.

Sự hiện diện của họ không chỉ mang lại tính công bằng, minh bạch, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển bền vững. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng, những sản phẩm được vinh danh tại BCA 2025 sẽ là những lựa chọn xứng đáng nhất, đúng như tinh thần “Better Choice - Lựa chọn tốt hơn”.