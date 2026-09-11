Hé lộ đối tác nhận chuyển nhượng 39% vốn Thủy điện Sử Pán 2 từ nhóm REE

Công ty TNHH Năng lượng REE (Năng lượng REE) đăng ký bán toàn bộ 8,06 triệu cổ phiếu SP2 tương đương 39,12% vốn tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2. Giao dịch thực hiện trong thời gian từ 14-30/9/2026. Nếu hoàn tất, Năng lượng REE sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu SP2 nào.

Đến sáng 11/9, cổ phiếu SP2 bật tăng lên mức 27.000 đồng/cổ phiếu. Tạm lấy đây là giá thực hiện giao dịch, ước tính Năng lượng REE sẽ thu về hơn 217 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Được biết, Năng lượng REE là công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE, sàn HoSE). Tại thời điểm 30/6/2026, báo cáo tài chính của Cơ Điện Lạnh cũng ghi nhận khoản đầu tư 196,4 tỷ đồng vào Thuỷ điện Sử Pán 2, tương ứng chiếm 39,12% vốn điều lệ.

Thủy điện Sử Pán 2 được thành lập ngày 09/03/2006. Đây là đơn vị vận hành và quản lý dự án Thuỷ điện Sử Pán 2 với công suất 34,5 MW, vốn đầu tư 1.245 tỷ đồng.

Trong đó, tính tới cuối quý II/2026, ngoài Năng lượng REE, Thuỷ điện Sử Pán 2 còn có 3 cổ đông lớn khác gồm ông Trịnh Đức Vinh sở hữu 23% vốn; bà Trịnh Thu Hạnh sở hữu 15% vốn; ông Bùi Tuấn Huy sở hữu 8,1% vốn.

Ảnh: SP2

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2026 vào cuối tháng 8 vừa qua, cổ đông đã thông qua việc Năng lượng REE chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại SP2 cho CTCP Phát triển Năng lượng Hà Thành (Năng lượng Hà Thành).

Theo tìm hiểu, Năng lượng Hà Thành được thành lập năm 2020 với vốn điều lệ 391,3 tỷ đồng, có trụ sở tại Lào Cai. Ban đầu doanh nghiệp do ông Hoàng Thế Trung làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đến tháng 7/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 500 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ông Trần Văn Hài (SN 1989) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ bất thường vừa qua còn tiến hành kiện toàn nhân sự. Cụ thể, đại hội miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm Chủ tịch Nguyễn Xuân Hồng, 2 thành viên là Phạm Sỹ Long và Trần Đức Thành.

Trưởng Ban Kiểm soát Hoàng Công Huân cùng thành viên Ban Kiểm soát bà Hà Thị Hải Yến cũng được miễn nhiệm đợt này.

Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT gồm ông Lê Đức Dũng, ông Trần Văn Hài và Phạm Tuấn Huy cùng 2 thành viên Ban Kiểm soát là bà Bùi Hà Phương Anh và bà Phạm Thị Thơi.

Sau đó, ông Trần Văn Hài được bầu làm Chủ tịch HĐQT SP2, ông Lê Đức Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật, bà Bùi Hà Phương Anh được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát; bà Nguyễn Kim Hạnh làm Kế toán trưởng.

Trong đó, Tân Chủ tịch HĐQT và tân Tổng giám đốc Thuỷ điện Sử Pán 2 đều là lãnh đạo tại Năng lượng Hà Thành, đơn vị sẽ nhận chuyển nhượng số cổ phần SP2 từ Năng lượng REE. Cụ thể, ông Trần Văn Hài giữ chức Giám đốc và ông Lê Đức Dũng là Phó Giám đốc Năng lượng Hà Thành.