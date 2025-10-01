Hé lộ hình ảnh quảng trường, công viên 2 bờ sông Tô Lịch trong tương lai
Hà Nội dự kiến xây dựng sân đường vỉa hè và quảng trường, đường dạo ven sông, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ dọc bờ sông Tô Lịch.
- 09-09-2025Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây, người dân mang vợt, cần câu đánh bắt cá
- 26-08-2025Cảnh tượng lạ trên sông Tô Lịch sau trận mưa như trút ở Hà Nội, nhiều người kinh ngạc thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy"
- 30-08-2019Ngược Tô Lịch lên "long mạch" Tây Hồ: Vì sao là địa linh nghìn năm, xứ sở sen ít nơi nào sánh được?
UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sẽ trình HĐND thành phố xem xét chủ trương dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch .
Theo đó, diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000 m². Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.
Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.
Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.
Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500.
UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên 2 bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.
UBND TP Hà Nội cho biết việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch là cần thiết. Bên cạnh việc bổ cập nước từ Hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000 m³/ngày đêm.
Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và Hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5 m. Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.
Một số hình ảnh phối cảnh quảng trường, công viên, sân chơi dọc 2 bờ sông Tô Lịch:
VTC News