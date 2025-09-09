Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây, người dân mang vợt, cần câu đánh bắt cá

Ngày 9/9, Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, sau khi nước từ Hồ Tây được bổ cập vào sông Tô Lịch, nhiều loài cá theo dòng chảy xuất hiện trên sông, thu hút người dân mang vợt và cần câu ra sông để vớt, đánh bắt.

Người dân dùng vợt để bắt các loại như trạch, lươn. "Tôi không ngờ khi nước từ Hồ Tây được dẫn vào, sông Tô Lịch lại sạch với nhiều cá đến thế", một người đàn ông chia sẻ trong lúc dùng vợt bắt cá.

"Giờ nước sông Tô Lịch xanh đẹp, lại có nơi để giải trí câu cá. Các hộ dân sinh sống xung quanh bờ sông như chúng tôi vui lắm", người dân nói.

Cá, rùa, ốc, tôm cùng nhiều loài sinh vật xuất hiện trên sông Tô Lịch, báo hiệu dòng sông đang dần chuyển mình, hồi sinh nét vốn có.

Nhiều người tò mò, ngạc nhiên trước dòng nước xanh trong, không mùi hôi của sông Tô Lịch.

"Khi nghe tin hôm nay nước từ Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch, ban đầu tôi nghĩ sẽ phải mất khá lâu thì dòng sông mới sạch trở lại. Nhưng chiều nay ra tận nơi mới thấy sự thay đổi của dòng sông này nhanh như nào", anh Vũ Đức An cho biết.

Các công nhân liên tục dọn dẹp, rác, xác cây trôi nổi trên mặt sông Tô Lịch.

Hai đường ống dẫn nước từ Hồ Tây về "hồi sinh" sông Tô Lịch có đường kính 1,2m.

Hệ thống này cho phép bổ cập nước thường xuyên theo chu kỳ mà không hòa lẫn với nước thải trong kênh TE3. Trong khi đó, nước thải vẫn được chuyển về Nhà máy Yên Xá để xử lý khi mực nước Hồ Tây hạ thấp.