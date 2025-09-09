Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây, người dân mang vợt, cần câu đánh bắt cá
Khi nước Hồ Tây được dẫn qua tuyến ống riêng bổ cập cho sông Tô Lịch, nhiều người thích thú mang vợt, cần câu ra đánh bắt cá, trải nghiệm sự đổi thay của dòng sông.
Người dân dùng vợt để bắt các loại như trạch, lươn. "Tôi không ngờ khi nước từ Hồ Tây được dẫn vào, sông Tô Lịch lại sạch với nhiều cá đến thế", một người đàn ông chia sẻ trong lúc dùng vợt bắt cá.
"Giờ nước sông Tô Lịch xanh đẹp, lại có nơi để giải trí câu cá. Các hộ dân sinh sống xung quanh bờ sông như chúng tôi vui lắm", người dân nói.
Cá, rùa, ốc, tôm cùng nhiều loài sinh vật xuất hiện trên sông Tô Lịch, báo hiệu dòng sông đang dần chuyển mình, hồi sinh nét vốn có.
Hai đường ống dẫn nước từ Hồ Tây về "hồi sinh" sông Tô Lịch có đường kính 1,2m.
Ngoài việc thông nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.
