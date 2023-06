Hé lộ lý do chính khiến tỷ lệ người dùng Android chuyển sang iPhone đang cao nhất trong 5 năm trở lại đây

Sau khi công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ người dùng Android chuyển sang iPhone đang ở mức cao nhất trong 5 năm, công ty nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tiếp tục đưa ra một báo cáo mới giải thích lý do đằng sau sự chuyển dịch này của người dùng.

Theo đó, mặc dù ứng dụng iMessage thường được cho là động lực chính khiến người dùng mua iPhone, đây thực chất không phải là lý do lớn nhất khiến chủ sở hữu smartphone chạy Android chuyển sang iOS.

Cụ thể, lý do hàng đầu tới từ việc người dùng cảm thấy có vấn đề khi trải nghiệm smartphone Android. Hơn 53% số người được hỏi cho biết họ chuyển sang iPhone vì các vấn đề với chiếc điện thoại chạy Android của họ. Các lý do được đưa ra bao gồm "điện thoại của họ không dùng tốt vì nó đã cũ, cần sửa chữa hoặc tồn tại một số thiếu sót ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của họ".

Lý do phổ biến thứ hai khiến người dùng muốn chuyển đổi đến từ chính các tính năng mới trên iPhone, đơn cử như "camera tốt hơn, tùy chọn phụ kiện phong phú hơn hoặc giao diện người dùng trực quan hơn".

Mặc dù smartphone Android ở phân khúc tầm trung và phổ thông có giá bán thấp hơn iPhone, nhưng 15% những người được khảo sát tin rằng họ đã chi "ít hơn cho một chiếc iPhone mới so với dự kiến hoặc so với một chiếc smartphone Android tương đương". Theo CIRP, ý kiến này là do nhiều người dùng đã mua iPhone qua các chương trình khuyến mại, giảm giá tại Mỹ.

Cuối cùng, chỉ 6% những người chuyển từ Android sang iPhone cho biết họ chuyển đổi vì 2 ứng dụng iMessage và FaceTime. Mặc dù đây có thể là một mẫu khảo sát tương đối nhỏ so với bức tranh toàn cảnh về người dùng tại Mỹ, nhưng điều này cho thấy ứng dụng iMessage không thực sự quá 'hấp dẫn' để chuyển sang iPhone trong mắt những người dùng bình thường, vốn không quá quan tâm hay hiểu biết về công nghệ.

Trước đó, số liệu của CIRP cho thấy 15% trong tổng số người dùng mua iPhone mới từng sử dụng thiết bị chạy Android ngay trước đó.

Đây là mức tăng 4% so với số liệu vào năm 2022 của CIRP, và cao hơn 5% so với dữ liệu vào năm 2020 và 2021. Nhìn rộng hơn, 2% người mua iPhone mới cho biết trước đó họ từng dùng điện thoại 'cục gạch', hoặc iPhone là mẫu smartphone đầu tiên của họ.

Trong khi đó, 83% người dùng mua mới iPhone cho biết trước đây họ đã có một chiếc iPhone đời cũ hơn. Lần cuối cùng tỷ lệ những người chuyển đổi từ Android sang iPhone chiếm 15% số người mua iPhone mới – theo CIRP – là vào năm 2018. Tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trong 9 năm qua là 21% vào năm 2016.