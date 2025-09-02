Hé lộ mới chip AI mới của Alibaba

Theo Wall Street Journal, con chip hiện đang trong quá trình thử nghiệm và được sản xuất bởi một công ty Trung Quốc, trái ngược với bộ xử lý AI trước đó của Alibaba được chế tạo bởi công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing).

Reuters đã liên hệ với Alibaba về thông tin này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Theo hãng thông tấn Reuters, các công ty công nghệ và AI của Trung Quốc đang tập trung mạnh vào công nghệ tự phát triển, trong bối cảnh "gã khổng lồ" chip AI hàng đầu Nvidia phải đối mặt với các vấn đề về mặt quy định khi bán sản phẩm của mình tại quốc gia này.

Chip H20 của Nvidia, bộ xử lý AI mạnh nhất mà hãng này được phép bán tại Trung Quốc, đã bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump cấm bán cho Trung Quốc vào đầu năm nay. Dù Mỹ vào tháng trước đã cho phép Nvidia tiếp tục bán H20 cho Trung Quốc, các công ty của nước này vẫn đang nỗ lực phát triển các bộ xử lý có thể thay thế H20.

Tờ Wall Street Journal thông tin, Alibaba đang phát triển một loại chip mới linh hoạt hơn so với các chip cũ và được thiết kế để phục vụ nhiều loại tác vụ suy luận AI hơn.

Nvidia đã phát triển H20 dành riêng cho Trung Quốc, sau các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các bộ xử lý AI khác của hãng vào năm 2023. H20 không có sức mạnh tính toán bằng chip H100 hay dòng Blackwell của Nvidia.

Alibaba là công ty điện toán đám mây lớn nhất Trung Quốc và là một trong số những khách hàng hàng đầu của Nvidia.

Cổ phiếu tăng nhờ mảng điện toán đám mây và thông tin chip AI mới

Sau thông tin về chip AI mới, cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) của Alibaba đã tăng hơn 19% trong phiên giao dịch đầu tuân. CNBC đánh giá, kết quả kinh doanh khả quan của mảng điện toán đám mây và thông tin chi tiết về việc phát triển chip AI mới đã góp phần đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc.

Đây là mức cao nhất của cổ phiếu Alibaba kể từ tháng Ba. Các nhà đầu tư đã ủng hộ kết quả cải thiện trong mảng điện toán đám mây chủ chốt và hài lòng với việc tập đoàn rót vốn vào các lĩnh vực mới – đặc biệt là thương mại tức thời ("instant commerce"), vốn đang trở nên cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc.

Đà tăng tại Hong Kong nối tiếp kết quả kinh doanh hôm thứ Sáu, khi cổ phiếu Alibaba niêm yết tại New York đóng cửa tăng gần 13%.

Tuần trước, Alibaba công bố doanh thu quý 4-6/2025 đạt 247,65 tỷ Nhân dân tệ (34,73 tỷ USD), tăng 2% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Ở chiều ngược lại, lợi nhuận ròng tăng 78% so với cùng kỳ, vượt dự báo.

Mảng điện toán đám mây là điểm sáng, với doanh thu tăng trưởng 26% so với cùng kỳ, nhanh hơn so với quý trước. Tốc độ tăng trưởng mảng này đã tăng tốc trong vài quý gần đây.

Giống như một số đối thủ công nghệ ở Trung Quốc và Mỹ, Alibaba đã đầu tư vào hạ tầng AI, phát triển mô hình riêng cũng như cung cấp dịch vụ AI cho mảng điện toán đám mây. Nhà đầu tư xem đây là yếu tố then chốt trong nỗ lực kiếm tiền từ AI của công ty, tương tự Microsoft hay Google.

Doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến AI "duy trì mức tăng trưởng ba chữ số so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ tám liên tiếp" công ty cho biết hôm thứ Sáu.

Trong khi đó, mảng thương mại điện tử cốt lõi của Alibaba bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đồng thời công ty cũng bước vào lĩnh vực thương mại tức thời tại Trung Quốc. Đây là tính năng mới ra mắt trong năm nay trên ứng dụng Taobao, cho phép giao hàng một số sản phẩm trong vòng một giờ.

Các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang lên kế hoạch tăng gấp ba sản lượng chip trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026 nhằm giảm phụ thuộc vào tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia. Theo tờ Financial Times (FT), Huawei đặt mục tiêu khởi động hoạt động sản xuất tại một nhà máy chuyên sản xuất chip AI vào cuối năm nay, đồng thời dự kiến có thêm 2 cơ sở khác đi vào vận hành trong năm tới. Các nguồn tin cho biết 3 nhà máy này được thiết kế để phục vụ riêng cho Huawei, song quyền sở hữu chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, Huawei phủ nhận thông tin đang xây dựng nhà máy chip riêng. Tổng công suất của 3 cơ sở mới nói trên có thể vượt năng lực sản xuất hiện tại của Công ty Sản xuất chất bán dẫn quốc tế (SMIC), nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc. Cũng theo FT, SMIC dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng chip 7 nanomet trong năm tới, với Huawei là khách hàng lớn nhất. Song song đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang phát triển các bộ xử lý có hiệu năng cạnh tranh với H20 – phiên bản chip của Nvidia dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, dòng chip này đang vấp phải lo ngại từ phía Bắc Kinh liên quan đến vấn đề an ninh. Hiện Huawei và SMIC chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin trên. Hiện Huawei và SMIC chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin trên.



