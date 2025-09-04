Hé lộ thân thế các chủ đầu tư 3 dự án khu đô thị tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Ngày 28/8, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu đô thị mới.

Thứ nhất, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc (nay là các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường).

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 143,86ha, quy mô dân số 11.440 người. Công trình nhà ở gồm nhà ở liền kề thấp tầng, nhà ở biệt thự thấp tầng, nhà ở chung cư (hỗn hợp có ở), nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn nhà ở tối đa hơn 1 triệu m2.

Vốn đầu tư của dự án gần 13.600 tỷ đồng. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án là 6 năm kể từ ngày lựa chọn được Nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.



Tên nhà đầu tư trúng thầu là CTCP Đầu tư Vĩnh Tuy , thành lập ngày 03/12/2009. Vốn điều lệ của công ty hiện nay là 5.300 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là ông Nghiêm Nhật Vũ (SN 1979).

Ông Vũ cũng là người đại diện pháp luật của C ông ty cổ phần Him Lam chi nhánh Hà Nội . Công ty cũng là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên cũ, TP. Hà Nội.﻿

﻿ Thứ hai, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (52,55ha). Quy mô dân số khoảng 5.407 người. Công trình nhà ở gồm nhà ở liền kề thấp tầng; nhà ở biệt thự thấp với tổng diện tích sàn ở tối đa khoảng 444.727 m2.

Vốn đầu tư của dự án gần 9.600 tỷ đồng. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án là 6,5 năm kể từ ngày lựa chọn được Nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.



Tên nhà đầu tư trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Thương mại Phú Điền, thành lập ngày 16/12/2002. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp gồm giám đốc Trần Mạnh Hùng (SN 1974) và Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Tao (SN 1974). ﻿

Vốn điều lệ của công ty 300 tỷ. Cổ đông sáng lập của công ty gồm Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Xuân (sở hữu 2,25% vốn điều lệ), ông Lê Thanh Hà (sở hữu 31,5% vốn) và ông Lê Thanh Tao (sở hữu 11,25% vốn). ﻿

Các ông Lê Thanh Tao và Lê Thanh Hà lần lượt từng là Chủ tịch HĐQT và Uỷ viên HĐQT CTCP Chứng khoán quốc tế hoàng gia (IRS).

Thứ ba là Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, quy mô 53,88ha. ﻿Quy mô dân số khoảng 13.764 người. Công trình nhà ở gồm nhà ở liển kề thấp tầng; nhà ở biệt thự thấp tầng; nhà ở xã hội với tông diện tích sàn ở tối đa khoảng 689.000 m2.

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 16.800 tỷ đồng. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án là 6,5 năm kể từ ngày lựa chọn được Nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.﻿

Tên nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH đầu tư Đông Ngàn, thành lập ngày 9/3/2025.﻿ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1996).

Hồi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, chủ sở hữu công ty là ông Nguyễn Văn Hải. Tháng 6, công ty vừa tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng.