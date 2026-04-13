Hè nắng nóng, EVN khuyên người dùng điều hòa cần làm ngay 7 điều này: Biết sớm tiết kiệm cả triệu đồng tiền điện

Lắp đặt dàn nóng chuẩn

Trước hết, việc lắp đặt điều hòa đúng cách đóng vai trò nền tảng quyết định hiệu quả làm mát cũng như mức tiêu thụ điện năng. Dàn nóng cần được đặt ở vị trí có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp để hạn chế hấp thụ nhiệt. Khoảng cách giữa dàn nóng và tường nên tối thiểu 15cm nhằm đảm bảo khả năng thoát khí nóng, đồng thời không nên đặt vật cản trong phạm vi khoảng 1,5m phía trước quạt dàn nóng.

Vị trí dàn lạnh hợp lý

Với dàn lạnh, vị trí lắp đặt cần thông thoáng, tránh góc khuất hoặc nơi bí gió; độ cao lý tưởng khi treo tường là từ 2,5 đến 3m để luồng khí lạnh phân bổ đều trong phòng.

Hạn chế nguồn nhiệt trong phòng bật điều hòa

Ngoài ra, việc hạn chế các nguồn sinh nhiệt như bàn là, máy sấy… trong khi đang bật điều hòa cũng giúp giảm tải cho thiết bị và tiết kiệm điện hơn.

Cài nhiệt độ hợp lý

Bên cạnh khâu lắp đặt, cách sử dụng điều hòa hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ điện. EVN khuyến nghị người dùng nên cài đặt nhiệt độ từ 26-27°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Một thay đổi nhỏ như tăng thêm 1°C trên điều hòa có thể giúp giảm từ 1-3% lượng điện tiêu thụ.

Tận dụng chế độ tiết kiệm

Người dùng nên tận dụng các chế độ tiết kiệm điện như Eco, hoặc các tính năng thông minh như “mắt thần” và chế độ Quiet để giảm công suất hoạt động khi không cần thiết, đặc biệt vào ban đêm.

Sử dụng đúng cách

Khi sử dụng điều hòa, người dùng cần đóng kín cửa phòng để tránh thất thoát hơi lạnh. Hạn chế bật tắt thiết bị liên tục vì điều này không chỉ gây tốn điện mà còn làm giảm tuổi thọ máy. Chế độ làm mát nhanh (Turbo hoặc Power full) chỉ nên sử dụng khi mới khởi động để làm lạnh nhanh không gian. Sau khoảng 20 phút, khi phòng đã đủ mát, người dùng nên chuyển thiết bị về chế độ bình thường để duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm điện năng.

Bảo dưỡng định kỳ

Cuối cùng, bảo dưỡng định kỳ là việc không thể bỏ qua nếu muốn điều hòa vận hành hiệu quả lâu dài. Người dùng nên vệ sinh lưới lọc khoảng 3 tháng một lần để đảm bảo luồng khí sạch và thông thoáng, đồng thời thực hiện bảo dưỡng tổng thể ít nhất mỗi năm một lần nhằm phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật.

Theo EVNEIC