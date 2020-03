Hệ thống bia Sài Gòn giảm doanh thu do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đó là thông tin vừa được lãnh đạo Công ty CP Bia - Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô đưa ra trong cuộc họp với Thành ủy Cần Thơ.

Theo ông Trần Xuân Tộ, Tổng Giám đốc Công ty CP Bia - Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô, công ty có công suất 70 triệu lít bia và 50 triệu lít nước uống đóng chai/năm, nộp ngân sách cho TP từ 500-550 tỉ đồng/năm. Trước đây, dịp Tết không có hiện tượng bia tồn kho tại công ty (nếu có là chỉ ở đại lý), còn Tết năm nay, tình trạng này đã xảy ra.

Từ sau Tết Nguyên đán, do dịch bệnh Covid-19 khiến tình hình sản xuất kinh doanh của hệ thống bia Sài Gòn rất khó khăn. Riêng Công ty CP Bia - Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô có sản lượng bán hàng tháng 1 so với cùng kỳ chỉ đạt 45,8%, tháng 2 đạt 43,7%. Tổng 2 tháng đạt 44,96%, doanh thu chỉ bằng 45 - 46% so với cùng kỳ năm trước.

Sau Tết, bia Sài Gòn còn tồn kho tại công ty

Ông Tộ cho biết: "Sản lượng thời gian này mọi năm bán ra khoảng 5 triệu lít bia nhưng tháng 2 vừa rồi chỉ bán được 1,5 triệu lít. Hiện chưa có báo cáo tài chính tháng 2 nhưng dự kiến lỗ 500 - 700 triệu đồng", ông Tộ nói.

Ông Tộ mong muốn TP Cần Thơ tạo điều kiện giảm lãi vay, giãn thời gian nộp thuế lên 60 ngày để chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện, các công ty bia trên địa bàn Cần Thơ đóng góp gần 9% tổng thu ngân sách dự toán của TP nên sự sụt giảm doanh thu của các doanh nghiệp này sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu.

Trước tình hình này, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Sở Công thương tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo với Bộ Tài chính và Chính phủ, xem xét giãn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong giai đoạn này, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất bia.