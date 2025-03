Hết hồn khi thấy lò vi sóng kêu ù ù, cuối cùng tôi được khai sáng 6 "bí mật"

Lò vi sóng là thiết bị gia dụng quen thuộc trong nhà bếp, giúp tiết kiệm thời gian trong việc nấu nướng và hâm nóng thực phẩm. Tuy nhiên, gần đây chiếc lò vi sóng nhà tôi cứ liên tục phát ra tiếng ù ù, khiến tôi không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn lo lắng về nguy cơ hỏng hóc hay thậm chí cháy nổ.

Mãi đến hôm vừa rồi, tôi mới biết nguyên nhân chính là mâm xoay trong lò bị lệch, khiến nó kêu to mỗi khi hoạt động. Sau đó, tôi cũng được khai sáng thêm một số lý do khác khiến thiết bị kêu to như vậy. Nếu chiếc lò vi sóng nhà bạn cũng gặp phải tình trạng tương tự, bạn có thể tham khảo những nguyên nhân và cách xử lý nhanh chóng, hiệu quả dưới đây.

1. Cửa lò vi sóng không được đóng chặt

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến lò vi sóng phát ra tiếng kêu là do cửa lò không đóng chặt. Khi cửa không khít, lò vi sóng có thể phát ra tiếng ồn do sóng vi ba bị rò rỉ hoặc bộ phận cửa không hoạt động đúng cách. Điều này không chỉ gây tiếng ồn mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của lò vi sóng.

Cách khắc phục: Kiểm tra cửa lò vi sóng xem có bị hư hỏng hay không. Nếu cửa bị lệch, bạn có thể điều chỉnh lại. Nếu lò vi sóng của bạn đã sử dụng lâu và cửa bị mòn, hãy thay thế miếng gioăng cao su hoặc bộ phận cửa để đảm bảo khít hơn.

2. Mâm xoay bị mòn hoặc lệch

Mâm cơm là bộ phận giúp thực phẩm quay đều trong lò vi sóng để đảm bảo nhiệt độ được phân bố đều. Nếu mâm xoay bị lệch, mòn hoặc không quay đều, nó có thể gây ra tiếng kêu lớn khi lò vi sóng hoạt động. Đây là một vấn đề thường gặp ở những lò vi sóng đã sử dụng lâu năm.

Cách khắc phục: Thường xuyên vệ sinh mâm xoay và các bộ phận liên quan. Nếu phát hiện mâm xoay bị lệch hoặc mòn, hãy thay thế nó bằng một mâm mới phù hợp với model của lò vi sóng.

3. Quạt làm mát gặp sự cố

Lò vi sóng có một chiếc quạt làm mát giúp làm mát các bộ phận bên trong và giữ nhiệt độ ổn định khi lò hoạt động. Nếu quạt bị hỏng hoặc bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn, nó có thể phát ra tiếng ồn rất lớn khi hoạt động. Quạt làm mát không chỉ giúp lò vi sóng hoạt động ổn định mà còn ngăn ngừa quá nhiệt, do đó tiếng kêu từ quạt hỏng cần được xử lý kịp thời.

Cách khắc phục: Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát định kỳ để loại bỏ bụi bẩn. Nếu quạt bị hỏng, bạn cần thay thế bộ phận quạt mới.

4. Vấn đề với biến tần (Inverter)

Một số mẫu lò vi sóng hiện đại sử dụng công nghệ biến tần (Inverter) để điều chỉnh mức công suất vi sóng. Tuy nhiên, nếu bộ phận này gặp sự cố hoặc hỏng hóc, nó có thể phát ra tiếng kêu lớn trong quá trình sử dụng. Sự cố với biến tần cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của lò.

Cách khắc phục: Nếu nghi ngờ có sự cố với biến tần, tốt nhất là nên gọi thợ sửa chữa chuyên nghiệp để kiểm tra và khắc phục vấn đề. Đây là bộ phận khá phức tạp, việc tự sửa có thể gây hư hỏng nghiêm trọng hơn.

5. Thực phẩm bị nóng quá nhanh

Một nguyên nhân ít được chú ý nhưng có thể gây ra tiếng kêu trong lò vi sóng là do thực phẩm trong lò bị nóng quá nhanh. Khi thức ăn được hâm nóng không đồng đều, một số phần có thể bị nóng quá mức và tạo ra sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến lò phát ra tiếng ồn. Điều này thường xảy ra khi bạn hâm những món có nhiều nước hoặc chứa chất lỏng dễ bay hơi.

Cách khắc phục: Hâm nóng thực phẩm đều đặn hơn, có thể dùng đĩa quay hoặc xoay thức ăn sau mỗi vài phút. Đảm bảo rằng bạn đã chọn chế độ hâm nóng phù hợp với loại thực phẩm.

6. Mạch điện lò vi sóng bị lỗi

Nếu tất cả các biện pháp trên không giúp giảm tiếng ồn, có thể lò vi sóng của bạn đang gặp vấn đề về mạch điện hoặc linh kiện bên trong. Điều này sẽ khiến các bộ phận như máy biến tần, tụ điện hay bộ điều khiển hoạt động không ổn định và gây ra tiếng kêu lớn.

Cách khắc phục: Trường hợp này cần đến sự can thiệp của thợ sửa chữa chuyên nghiệp. Bạn không nên tự tháo lắp lò vi sóng để tránh gây thêm hư hỏng hoặc nguy hiểm.

Tổng hợp