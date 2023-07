Hết quý 2, MSB hoàn thành trên 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm, lãi từ dịch vụ tăng vọt 86%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.

Theo đó, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của MSB đạt hơn 237.800 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng cho vay khách hàng lũy kế 6 tháng qua đạt gần 136.600 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 13,2% so với đầu năm, cao hơn mức trung bình toàn ngành, với sự đóng góp lớn từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tiền gửi khách hàng l6 tháng ghi nhận gần 126.300 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cuối năm 2022, trong đó tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi ký quỹ tăng ấn tượt với lần lượt 24% và 30%.

Tổng thu thuần của MSB trong 6 tháng đầu năm đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới hơn 86%, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động đạt trên 31%. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực của MSB trong việc chuyển đổi và đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, đặc biệt trong hoàn cảnh các hoạt động kinh doanh dựa trên cho vay đang có nhiều biến động bất lợi.

Thu nhập lãi thuần tăng ổn định nhờ cơ chế cho vay linh hoạt, chất lượng tệp khách hàng tốt và quản trị nguồn vốn kinh doanh hiệu quả. Trên cơ sở đó, biên lãi ròng NIM lũy kế 4 quý gần nhất của MSB đạt 4,26%, tiếp tục ổn định ở mức cao trên thị trường.

Không chỉ kiểm soát mức tăng trưởng ổn định và an toàn, chi phí của ngân hàng tiếp tục được tối ưu hóa. Chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) tính đến cuối tháng 6 là 30,41%. Nhờ chiến lược điều phối nhịp nhàng giữa quản lý chi phí và gia tăng hiệu quả sinh lời, lợi nhuận hợp nhất trước thuế lũy kế 6 tháng của MSB đạt 3.548 tỷ đồng, tương đương 56% kế hoạch năm.

Về các chỉ số an toàn hoạt động, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ tại 30/6/2023 của MSB được kiểm soát ở mức 1,73%. Để đảm bảo các quy chuẩn về an toàn hoạt động và trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ tái cơ cấu do Covid-19, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản bất lợi hơn trong thời gian tới, ngân hàng cũng chủ động trích lập dự phòng đầy đủ cho các rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (Mtlt) cũng được duy trì và củng cố khi lần lượt đạt 68,31% (so với giới hạn 85%) và 31,92% (so với yêu cầu 37%). MSB cũng ghi nhận chỉ số an toàn vốn (CAR) riêng lẻ ở mức cao, đạt 12,7%.

Chia sẻ về định hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB cho biết, MSB định hướng gia tăng nguồn thu ngoài lãi bên cạnh việc duy trì mảng kinh doanh cốt lõi. “Sự chuyển dịch này phù hợp với chiến lược hiện tại của MSB khi giảm tỷ trọng kinh doanh lĩnh vực tiềm ẩn biến động, đồng thời tối ưu hóa nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ thẻ, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng đầu tư… Việc sở hữu cơ cấu thu nhập có tỷ trọng thu nhập ngoài lãi cao sẽ giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững, ổn định hơn trong dài hạn” – ông Linh nói với truyền thông.

Song song đó, MSB cũng tiếp tục nâng cấp các hành trình trải nghiệm (CJ) bao gồm đăng ký thẻ tín dụng, vay tín chấp, vay thế chấp, mua bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ trực tuyến với mức độ tự động hóa hoàn toàn, phát huy tính chủ động của khách hàng trong mọi bước tiếp cận, giảm thiểu điểm chạm xuống 1 với khách hàng doanh nghiệp và 0 với khách hàng cá nhân. Việc đầu tư vào các dự án trọng điểm được kì vọng tác động trực tiếp tới việc tối ưu hóa tỷ lệ chi phí trên doanh thu của MSB, gia tăng nguồn tiền gửi không kì hạn CASA,…qua đó góp phần nâng cao thanh khoản, giảm chi phí huy động vốn và tăng hiệu quả hoạt động.

Số hóa cũng là cơ sở để MSB tiếp cận khách hàng tốt hơn, đưa mảng bán lẻ trở thành động lực tăng trưởng trong thời gian tới, nhằm phân tán rủi ro trong hoạt động. Đồng thời, với đặc thù tăng trưởng dân số, GDP/người, sự dịch chuyển thói quen sang tiêu dùng không tiền mặt cùng tần suất sử dụng internet và mức độ ưa chuộng công nghệ, mảng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam được MSB xác định còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng.

Cũng theo lãnh đạo MSB, với kỳ vọng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các cơ quan quản lý sẽ phát huy tác dụng trong thời gian tới, cùng với cách thức vận hành linh hoạt và tiềm lực hiện có, các hoạt động kinh doanh tại MSB sẽ có sự tăng trưởng tích cực hơn trong những quý tới và đạt mục tiêu đã đề ra.