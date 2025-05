HHV vận dụng tối đa “đòn bẩy” từ Nghị quyết 68 để bứt phá

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị trình và được Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, các phương án tăng vốn điều lệ công ty; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 cùng nhiều nội dung khác.

Lãi kỷ lục ngay từ đầu năm 2025

Báo cáo tại Đại hội, ông Ngọ Trường Nam – Tổng Giám đốc HHV, cho biết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 3.308 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 23% so với cùng kỳ và vượt 5% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 495 tỷ đồng, tăng trưởng gần 36% so với cùng kỳ và vượt 22,5% kế hoạch. Đến 31/12/2024, tổng tài sản của HHV đạt hơn 38.900 tỷ đồng.

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc HHV (Ảnh: Đèo Cả)

Trong năm 2024, HHV đã thực hiện thành công việc phát hành riêng lẻ 41,5 triệu cổ phiếu, thu về gần 415 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của công ty lên 4.738 tỷ đồng.

Theo ông Ngọ Trường Nam, bên cạnh các kết quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, HHV luôn kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra, chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, cổ đông. Khoản vốn ngân sách nhà nước 1.180 tỷ đồng hỗ trợ cho Dự án hầm Đèo Cả đã được giải ngân vào cuối năm 2024. Những vướng mắc tại trạm thu phí La Sơn - Túy Loan (2.280 tỷ đồng), cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (4.580 tỷ đồng) đã được Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội giải quyết trong kỳ họp tháng 6/2025.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, HHV đặt mục tiêu doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 12% so với năm 2024. Ngay từ Quý I, đơn vị đã ghi nhận các chỉ số tích cực với doanh thu đạt 735 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 173 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với Quý I/2024 và là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay.

HHV đang nỗ lực thực hiện các dự án lớn như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn… để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của quốc gia có 3.000km đường cao tốc, nối từ Cao Bằng đến Cà Mau vào cuối năm 2025.

Điểm tựa mạnh mẽ từ Nghị quyết 68

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT HHV nhận định, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho Doanh nghiệp nói chung và HHV nói riêng, giúp nhà nước và tư nhân cùng nhau nhìn lại những tồn tại trong quá khứ để giải quyết, xác lập các việc phải làm ở hiện tại và tiếp tục hoạch định cho tương lai. Đồng thời là điểm tựa để Doanh nghiệp mạnh mẽ bước đi, cùng đóng góp cho sự vươn mình của dân tộc.

Ông Hồ Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT HHV điều hành thảo luận tại đại hội

"Mang trong mình tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tôi tin tưởng rằng HHV sẽ vận dụng tối đa "đòn bẩy" từ Nghị quyết 68, tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu hạ tầng giao thông hàng đầu quốc gia, lấy lợi ích đất nước làm lợi ích tối thượng, đảm bảo hài hoà lợi ích cho doanh nghiệp, các cổ đông, đối tác. Cùng nhau, chúng ta sẽ kiến tạo thêm nhiều dấu ấn mới cho hạ tầng quốc gia" – ông Hồ Minh Hoàng nói.

Với tinh thần tiên phong đó, ông Hồ Minh Hoàng cho biết ngày 19/5/2025, Đèo Cả đã có Văn bản số 615/2025/DCG gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư mở rộng một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, giai đoạn mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài hơn 1.100km nếu đầu tư toàn bộ theo phương thức PPP sẽ tiết giảm 152.000 tỷ đồng cho NSNN.

Trước quan tâm của cổ đông về vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Chủ tịch HĐQT HHV tái khẳng định chiến lược phát triển tập trung, đi trong vòng tròn năng lực của doanh nghiệp: Làm tốt các công việc đang có, tối ưu sản xuất và ứng dụng công nghệ tốt nhất, hài hoà lợi ích. Với những dự án đang đầu tư, khó khăn nhất mà công ty gặp phải là tổ chức thực hiện, một số điểm nghẽn về quy định pháp luật cần phải được tháo gỡ, giải quyết triệt để.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch HĐQT HHV, ông Nguyễn Hữu Hùng, nhìn nhận Nghị quyết 68 như mở ra một cuộc cách mạng đối với doanh nghiệp tư nhân. Tinh thần từ Nghị quyết 68 cho phép doanh nghiệp có nhiều ưu đãi và chưa bao giờ các vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách được giải quyết nhanh như hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HHV

"Hạ tầng giao thông là một trong các đột phá tăng trưởng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chúng ta cần thực hiện, từ đó tạo ra một khối lượng công việc rất lớn cho các doanh nghiệp hạ tầng giao thông. Nhìn từ góc độ tài chính và đầu tư, Nghị quyết 68 là động lực lớn kéo thị trường tài chính hồi phục. Trong khi đó, biến động thuế quan không ảnh hưởng mà còn tạo cơ hội để HHV bứt phá hơn nữa trong thời gian sắp tới" – ông Hùng nói thêm.

Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực

Kế thừa và phát huy những thành công đã đạt được, HHV tiếp tục kiên định theo đuổi chiến lược "tăng trưởng tập trung", chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại, minh bạch quy trình thực hiện dự án để quản lý rủi ro để tăng trưởng ổn định và tiếp tục tạo ra những dấu ấn đột phá.

Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT HHV, nhận định bên cạnh những thuận lợi đến từ bối cảnh chung, còn nhiều dư địa phát triển hạ tầng giao thông trong nước, cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Để vận dụng tối đa điểm tựa từ Nghị quyết 68, HHV đã và đang tích cực, chủ động củng cố sức mạnh nội tại, sẵn sàng thích nghi với mọi sự thay đổi, vượt qua những trở lực để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.

Trong đó, có vai trò đặc biệt quan trọng của mô hình quản trị doanh nghiệp, liên kết tài chính, đào tạo nhân lực mà Đèo Cả đã triển khai hiệu quả tại nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Đối với công tác hoạch định và đầu tư phát triển nguồn nhân lực, Đèo Cả đã cử cán bộ, kỹ sư đi học tập chuyên sâu ở nước ngoài, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị đào tạo trong nước và quốc tế để nhập khẩu chương trình đào tạo, mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy. Lấy công trường làm thao trường, xây dựng các trung tâm đào tạo - huấn luyện - thực hành nhằm nâng cao năng lực thực hành, thực chiến.

"Đây là bước đi then chốt để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững", ông Huy nói.

Về công nghệ, theo ông Nguyễn Quang Huy, công ty có những kinh nghiệm thực tiễn từ dự án hầm Đèo Cả, từ đó sáng tạo ra phương pháp đào hầm "NATM hệ Đèo Cả", giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công.

Về nguồn vốn, Đèo Cả đã áp dụng thành công mô hình PPP++ để huy động nguồn lực tài chính, năng lực thi công, trách nhiệm bảo hành của các doanh nghiệp trong nước. Từ đó giúp kiểm soát chi phí, chất lượng công trình, tối ưu hiệu quả đầu tư tư nhưng dịch vụ công.