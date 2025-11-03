Hiếm hoi lắm con gái sao Việt này mới lộ diện: Đặt cạnh ái nữ Hà Kiều Anh nhan sắc 1 chín 1 mười, được dạy dỗ cũng khéo!

Mới đây, Luna - con gái 13 tuổi của Linh Nga - vừa có chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình hoa hậu Hà Kiều Anh. Hiếm hoi mới xuất hiện, nhan sắc của cô bé ngay lập tức gây chú ý. Có thể thấy, Luna sở hữu gương mặt yêu kiều, xinh đẹp với đôi mắt dài, sóng mũi cao. Nhiều người khen Luna càng lớn càng xinh đẹp.

Luna, con gái Linh Nga

và bé Huỳnh Viann - con gái Hà Kiều Anh cùng đi chơi ở Đà Lạt

Luna chụp ảnh cùng con trai Hoa hậu Hà Kiều Anh (ngoài cùng bên trái)

Linh Nga được công chúng ưu ái gọi là "Chim công làng múa". Ngoài niềm vui với công việc, Linh Nga còn có niềm hạnh phúc bên con gái. Đó là tài sản lớn nhất trong cuộc đời của cô. Cô từng chia sẻ, con gái càng lớn càng đáng yêu là động lực để cô vượt qua mọi buồn vui và hoàn thành tốt công việc.

Nữ diễn viên múa tiết lộ, con mình đã sớm bộc lộ yêu thích dành cho nghệ thuật. Từ nhỏ đến lớn, con gái đều được cô đưa đi cùng trong những chuyến lưu diễn xa nên luôn tỏ ra dạn dĩ. Luna được học piano và múa. Cô cũng bày tỏ mong ước Luna sẽ tiếp nối truyền thống gia đình. Tuy nhiên, cô và bố mẹ (Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng và Vương Linh) chủ trương tôn trọng ước mơ cũng như những khả năng của bé chứ không ép buộc bé theo nghiệp của ông bà và mẹ. Luna từng biểu diễn piano trong sự kiện từ thiện do Hà Kiều Anh tổ chức đầu tháng 9.

Linh Nga rất vui khi con gái càng lớn càng điệu đà, nữ tính. Nữ diễn viên luôn dạy con phải biết chăm chút bề ngoài, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

Linh Nga từng tâm sự việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc con: "Tôi phân chia thời gian đồng đều cho công việc và cuộc sống gia đình. May mắn thay, mẹ hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con nhỏ. Hầu như vai trò của tôi và mẹ san sẻ đều cho nhau. Những lúc tôi bận rộn với công việc, đi công tác, bà ngoại sẽ thường trực ở cạnh Luna. Khi không bận rộn, tôi trực tiếp chăm con. Do lịch làm việc trễ lại lên lớp dày nên thông thường bà ngoại sẽ đưa Luna đi học vào buổi sáng, còn mẹ sẽ là người đón. Việc đón Luna trở thành thói quen nên dù có bận mấy, tôi cũng đến trường học kịp giờ tan lớp của con".

Cô cũng chia sẻ rằng mình không đặt kỳ vọng con phải xuất sắc, hãy cứ bình thường nhất có thể. Nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy đủ thường có tính ỷ lại, môi trường dạy con độc lập khi mọi việc có thể.

Được biết, Luna hiện đang theo học tại 1 trường quốc tế ở TP.HCM với học phí đắt đỏ.

Trẻ em học trong trường quốc tế có xu hướng mạnh mẽ, tự tin song cô lại muốn con gái nữ tính. Vì mình là phụ nữ, lại là nghệ sĩ nên sẽ hướng con gái giữ sự nhẹ nhàng, mềm mại của phái yếu.