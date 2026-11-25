Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Hồ đăng tải thông báo khẩn, cảnh báo tình trạng có người lập tài khoản giả mạo cô nhằm mục đích nhắn tin vay mượn tiền.

Trong thông báo, nữ ca sĩ cho biết: "Hiện tại có người lập tài khoản giả mạo mình để nhắn tin vay mượn tiền". Trước tình trạng này, Hiền Hồ nhắc nhở bạn bè, người hâm mộ và những người theo dõi trang cá nhân cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Cụ thể, giọng ca Gặp nhưng không ở lại khuyến cáo mọi người tuyệt đối không chuyển khoản hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi nhận được những tin nhắn có dấu hiệu bất thường. Nếu nhận được yêu cầu vay tiền hoặc các nội dung đáng ngờ, mọi người nên liên hệ trực tiếp với cô để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

"Mọi người cẩn thận để tránh bị lừa đảo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!", Hiền Hồ nhắn nhủ.

Thông báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người theo dõi nữ ca sĩ. Đây cũng là lời cảnh báo trong bối cảnh hành vi giả mạo tài khoản mạng xã hội để nhắn tin vay tiền, lợi dụng sự tin tưởng giữa bạn bè, người quen nhằm chiếm đoạt tài sản vẫn là thủ đoạn lừa đảo đáng lưu ý.

Thời gian gần đây, Hiền Hồ cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Ảnh: FBNV

Hiền Hồ sinh năm 1997, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á quân chương trình Giọng hát Việt 2017 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tóc Tiên. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt ca khúc pop ballad như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Đừng nói tôi điên.

Năm 2018, nữ ca sĩ được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tại Zing Music Awards. Những năm tiếp theo, cô tiếp tục có nhiều sản phẩm được chú ý như Cưới nhau đi (kết hợp Bùi Anh Tuấn), Có như không có và Gặp nhưng không ở lại.

Thời gian gần đây, Hiền Hồ cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ diện váy ngắn, khoác áo xanh pastel, kết hợp mái tóc dài cùng phần mái bằng và lối trang điểm đậm, căng bóng.

Hình ảnh mới khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí có người nhận xét khó nhận ra giọng ca Gặp nhưng không ở lại. Bên dưới loạt ảnh, nhiều cư dân mạng khen cho diện mạo nữ tính, ngọt ngào của cô và khuyên nữ ca sĩ nên tiếp tục giữ phong cách tóc dài thay vì quay lại kiểu tóc tém từng gắn liền với hình ảnh trước đây.

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