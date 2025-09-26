Hiến kế giải quyết tình trạng cấp xã 'thừa cán bộ nhưng thiếu người có chuyên môn'

Chiều 25/9, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chuẩn hóa công chức cấp xã

ThS Đậu Ngọc Linh, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật (Học viện Cán bộ TPHCM) cho biết, các phòng chuyên môn cấp xã ngày càng mở rộng cả về phạm vi và chiều sâu, khối lượng công việc trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có kỹ năng tổng hợp và năng lực xử lý tình huống linh hoạt.

Cũng theo ông Linh, số lượng biên chế được tạm giao cho các phòng chuyên môn lại rất hạn chế, chỉ gồm một trưởng phòng và một phó phòng. Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng chỉ có một giám đốc do phó chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm cùng 1 phó giám đốc và 5 công chức. Theo đó, trung bình mỗi công chức phải đảm nhiệm từ 4 đến 9 nhiệm vụ, trong khi mỗi nhiệm vụ lại bao gồm nhiều nội dung chi tiết, khối lượng công việc lớn.

Ông Đậu Ngọc Linh trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

“Chúng ta phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức. Cần chuyển từ tư duy phân bố bình quân sang cơ chế tuyển chọn dựa trên năng lực, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn của chính quyền 2 cấp ”, ThS Đậu Ngọc Linh góp ý và đề xuất sớm giao tổng biên chế công chức cho cấp xã, từ đó HĐND cấp xã chủ động phân bổ theo nhu cầu thực tế địa phương . Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp và thực tiễn cho công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, thực hiện tổng rà soát cán bộ công chức để đánh giá trình độ chuyên môn và năng lực cũng như nguyện vọng công tác của họ và bố trí lại cho phù hợp, tránh trường hợp “nơi có 2, 3 người một chuyên môn, nơi lại không có cán bộ chuyên môn nào ở vị trí đó”. Qua đó, nếu cần thiết thì đào tạo, bồi dưỡng hoặc tuyển dụng thêm, ngược lại nếu không đáp ứng yêu cầu thì tiếp tục tinh giản.

ThS Nguyễn Thị Như Yến - Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, cho biết một số xã, phường của Lâm Đồng cũng có tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, một bộ phận cán bộ còn hạn chế về năng lực. Do đó, bà Yến đề nghị xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm một cách khoa học cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương sau sáp nhập. Đề án phải mô tả rõ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu về năng lực, trình độ cho từng vị trí. Đây sẽ là cơ sở khách quan để rà soát, đánh giá và sắp xếp cán bộ đồng thời giúp loại bỏ yếu tố cảm tính, bè phái.

Nêu giải pháp tăng cường năng lực và bù đắp thiếu hụt nhân sự cho cấp xã, bà Yến nói trước mắt cần tiếp tục luân chuyển, biệt phái có mục tiêu, tăng cường điều động những cán bộ có kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cấp xã đang thiếu hụt trầm trọng. Việc điều động này không chỉ để lấp chỗ trống mà phải gắn với nhiệm vụ rõ ràng là vừa làm, vừa hướng dẫn, vừa đào tạo tại chỗ.

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi hội thảo.

Đa dạng cách thu hút vào khu vực công

Trao đổi về việc thu hút và giữ chân nhân tài ở khu vực công, ông Nguyễn Hoài Thân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh - nhìn nhận khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, ở một vài địa phương xảy ra trường hợp người có năng lực thì lại nghỉ và đi ra khu vực tư, còn người không làm được việc thì lại muốn ở lại khu vực công.

Đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đại diện của các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ tham gia điều hành hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Thân, có 3 vấn đề then chốt để thu hút nhân tài vào khu vực công là: chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc tiên tiến, hiện đại. Khi giải quyết thỏa đáng 3 việc này thì việc thu hút người tài vào khu vực công không còn là vấn đề lớn nữa. “Có một bài học từ Nhật Bản hiện nay chúng ta áp dụng khá phù hợp là tăng khả năng cạnh tranh khu vực công với khu vực tư bằng việc tăng cường chính sách đãi ngộ và đa dạng hóa cách làm việc, trong đó có làm việc tại nhà gắn với đánh giá theo KPI. Việc này đặc biệt rất phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ và trong bối cảnh sáp nhập hiện nay”, ông Thân nêu.