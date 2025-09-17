Hiện thực hoá mục tiêu đưa blockchain “Make in Vietnam” vươn tầm quốc tế, 1Matrix 'bắt tay' với loạt ông lớn về dữ liệu top đầu Đông Nam Á và thế giới

Quyết định 1131 được Thủ tướng ban hành ngày 12/6 đã xác định rõ, công nghệ blockchain là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược. Các sản phẩm thuộc nhóm này gồm: tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh này, nhằm góp phần đưa Việt Nam làm chủ công nghệ Blockchain, tạo nền tảng cho sự phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên công nghệ số, vào ngày 17/09/2025, tại trụ sở 1Matrix, Công ty TNHH True Internet Data Center Việt Nam (True IDC) và Công ty 1Matrix chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về dịch vụ Amazon Web Services (AWS). Đây là nền tảng điện toán đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới.

Được biết, True IDC là nhà cung cấp dịch vụ Data Center và Cloud hàng đầu tại Đông Nam Á, đồng thời là đối tác Advanced của AWS. Với nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai giải pháp đám mây trên toàn khu vực, True IDC giúp doanh nghiệp Việt Nam khai thác AWS một cách hiệu quả, đảm bảo tính ổn định, an toàn và phát triển bền vững lâu dài.

Trong khi đó, Amazon Web Services (AWS) là nền tảng điện toán đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, cung cấp hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ trung tâm dữ liệu toàn cầu. Với hàng triệu khách hàng tại hơn 190 quốc gia, AWS mang đến khả năng tính toán, lưu trữ, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, bảo mật và nhiều dịch vụ khác, giúp tổ chức đổi mới nhanh hơn, giảm chi phí và gia tăng tính linh hoạt.

Thông qua hợp tác, True IDC sẽ cung cấp dịch vụ toàn diện từ hạ tầng đám mây AWS, triển khai, cho đến vận hành và quản trị hệ thống. Như vậy, 1Matrix có thể đẩy nhanh quá trình phát triển các nền tảng và ứng dụng blockchain, nâng cao hiệu năng cũng như độ tin cậy của hệ thống, đồng thời rút ngắn thời gian triển khai các giải pháp blockchain toàn diện cho cả khu vực công và tư.

Việc sử dụng AWS thay cho việc đầu tư và vận hành hệ thống máy chủ vật lý cũng mang lại lợi thế lớn về chi phí và tính linh hoạt. 1Matrix có thể khai thác trực tiếp các dịch vụ tính toán, lưu trữ, bảo mật và cơ sở dữ liệu trải rộng toàn cầu của AWS với chi phí theo mức sử dụng.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị 1Matrix, hợp tác tạo điều kiện để 1Matrix mang đến cho khách hàng và đối tác danh mục sản phẩm, dịch vụ blockchain phong phú hơn, đạt chuẩn quốc tế, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đưa blockchain 'Make in Vietnam' vươn tầm thế giới.

Hợp tác được kỳ vọng sẽ giúp 1Matrix có thể đẩy nhanh quá trình phát triển các nền tảng và ứng dụng blockchain trong tương lai

Thỏa thuận hợp tác cũng khẳng định năng lực vận hành của True IDC Việt Nam với tư cách đối tác Advanced của AWS. Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc điều hành True IDC Việt Nam, khẳng định: "Với kinh nghiệm dày dặn trong triển khai và quản trị dịch vụ, True IDC sẵn sàng hỗ trợ 1Matrix vận hành các workload blockchain phức tạp một cách linh hoạt và bền vững, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển".

Bà Agrawal Divya, Giám đốc khu vực kinh doanh mới nổi, Greenfield, AWS ASEAN, đánh giá Việt Nam là một quốc gia giàu nhiều tiềm năng.

"Hợp tác giữa True IDC và 1Matrix với sự đồng hành của AWS hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới trong việc ứng dụng kết hợp công nghệ điện toán đám mây và blockchain, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số, nghiên cứu - phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu", đại diện AWS ASEAN nhấn mạnh.