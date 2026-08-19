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Hiện trạng dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất

| | Bất động sản

Căn hộ nhà ở xã hội Túc Duyên, có giá bán tạm tính là 21 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Mức giá trên được xem là cao nhất trong số các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến thời điểm hiện tại.

Dự án nhà ở xã hội Túc Duyên (tên thương mại Home Central) do Công ty Cổ phần Đầu tư Homever làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên tại quỹ đất 20% thuộc Dự án Khu tái định cư số 1 (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, dự án gồm 3 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 16 tầng (khối đế 2 tầng + khối tháp 14 tầng) với tổng 658 căn hộ. Tầng 1 và 2 các tòa chung cư được bố trí sàn thương mại dịch vụ và khu đỗ xe.

Giá bán tạm tính là 21.000.000 đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Mức giá trên là cao nhất trong số các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Một phần là do chi phí xây dựng tăng cao, một phần là khu đất dự án nằm tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội vào tháng 8/2026, bàn giao và đưa vào sử dụng từ quý 4/2028.

Hiện tại, chủ đầu tư đang nhận đơn tư vấn dự án cho khách hàng và hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định.

Sở Xây dựng Thái Nguyên khuyến cáo, người dân không nộp các khoản tiền không rõ ràng, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Người dân khi có tài liệu, chứng cứ về việc trục lợi chính sách, thu tiền chênh lệch trong mua bán nhà ở xã hội trái quy định cần báo cáo, cung cấp ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.

Theo Thanh Hiếu - Thanh Hiếu

Tiền Phong

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