Hiện trạng dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất

Giá bán tạm tính là 21.000.000 đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Mức giá trên là cao nhất trong số các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Một phần là do chi phí xây dựng tăng cao, một phần là khu đất dự án nằm tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.