Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

17-09-2025 - 12:21 PM | Xã hội

Chiếc xe tải chạy từ trên dốc cao lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 1.

Sáng 17/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực chợ chuốiTân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Ảnh: Báo NLĐ

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 2.

Nhiều sạp hàng trong chợ bị tông sập, gây thiệt hại nặng nề cho bà con tiểu thương. Ảnh: Báo NLĐ

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 3.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 37C-58763 đang lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo. Khi đến đoạn trước chợ Tân Long, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào khu vực chợ nơi có đông người dân đang buôn bán. Ảnh: Facebook Yên Mã Sơn

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 4.

Một số nhân chứng cho biết trước thời điểm xe lao vào chợ, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó chiếc xe mất kiểm soát và gây nên vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Facebook Yên Mã Sơn

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 5.

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong khi đó 3 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu.Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết trong số những người tử có phụ nữ đang mang thai 8 tháng và cả người mang quốc tịch Lào. Ảnh: Facebook Yên Mã Sơn

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 6.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Facebook Yên Mã Sơn

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 7.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, hỗ trợ người bị nạn. Ảnh: Facebook Yên Mã Sơn

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương- Ảnh 8.

Hiện danh tính tài xế và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác định. Ảnh: Facebook Yên Mã Sơn

Khoảnh khắc xe tải lao vào chợ chuối. CLIP: Huy Nguyễn/OFFB

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

