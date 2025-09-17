Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương
17-09-2025 - 12:21 PM |
Xã hội
Chiếc xe tải chạy từ trên dốc cao lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị khiến nhiều người thương vong.
Khoảnh khắc xe tải lao vào chợ chuối. CLIP: Huy Nguyễn/OFFB
Theo Thái Hà
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hien-truong-kinh-hoang-vu-xe-tai-lao-vao-cho-it-nhat-3-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-a572094.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM