Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Theo đó, vào sáng ngày 1/12, một vụ cháy lớn đã được ghi nhận tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco. Từ bên ngoài, có thể quan sát thấy cột khói lớn bốc lên khiến nhiều người ở khu vực xung quanh không khỏi hoang mang.

Đến khoảng 8h30, đám cháy về cơ bản đã được khống chế (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng chức năng đã xác nhận vụ cháy và cho biết lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy sau đó đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Một phần bên trong nhà máy bia bị phát huỷ sau trận hoả hoạn (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng chức năng đang làm công tác cứu hộ (Ảnh: Như Hoàn)

Những mảnh vụn sau vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Ảnh: Như Hoàn

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

