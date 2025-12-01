Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

01-12-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Sáng 1/12, tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hoả hoạn.

Theo đó, vào sáng ngày 1/12, một vụ cháy lớn đã được ghi nhận tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco. Từ bên ngoài, có thể quan sát thấy cột khói lớn bốc lên khiến nhiều người ở khu vực xung quanh không khỏi hoang mang.

Clip: Nguyễn Tiến Thành

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 2.

Đến khoảng 8h30, đám cháy về cơ bản đã được khống chế (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đã xác nhận vụ cháy và cho biết lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy sau đó đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 5.

Một phần bên trong nhà máy bia bị phát huỷ sau trận hoả hoạn (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 6.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đang làm công tác cứu hộ (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 8.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 9.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 10.

Những mảnh vụn sau vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 11.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 12.

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 13.

Chú thích ảnh

Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 14.

Ảnh: Như Hoàn

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

PV - Ảnh: Như Hoàn

Theo Như Hoàn - PV

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm xã hội, có hiệu lực ngay từ hôm nay

Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm xã hội, có hiệu lực ngay từ hôm nay Nổi bật

Phản bác thông tin sai trái về công tác nhân sự

Phản bác thông tin sai trái về công tác nhân sự Nổi bật

Một cán bộ công an tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường: Camera ghi diễn biến lúc 10 giờ 45 phút

Một cán bộ công an tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường: Camera ghi diễn biến lúc 10 giờ 45 phút

10:47 , 01/12/2025
Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Nghị quyết 98 vào chương trình kỳ họp thứ 10

Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Nghị quyết 98 vào chương trình kỳ họp thứ 10

10:47 , 01/12/2025
Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm đâm xe máy, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm đâm xe máy, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

10:23 , 01/12/2025
Tạm giữ hình sự nhân viên karaoke Mai Thị Phương

Tạm giữ hình sự nhân viên karaoke Mai Thị Phương

09:40 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên