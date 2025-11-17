Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương

17-11-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Đêm qua, chiếc xe khách đang di chuyển hướng Đà Lạt - Quảng Ngãi đến đoạn đèo Khánh Lê thì bất ngờ bị một khối đá nặng khoảng 10 tấn lăn trúng khiến nhiều người thương vong.


Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương- Ảnh 1.

Đến sáng nay (17/11), các cơ quan chức năng vân đang tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ vụ sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê, đè trúng xe khách. Báo Khánh Hòa dẫn thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, vụ đã khiến 6 người chết và 16 người bị thương (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương- Ảnh 2.

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 16/11, tại ki lô mét số 45 quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, xe khách 40 chỗ Phương Trang chạy tuyến ra Đà Lạt Quảng Ngãi khi đang lưu thôn thì bị 1 số lượng đất đá đổ vào bên phải xe ô tô khiến xe bị hư hỏng nặng (Ảnh: Tiền phong).

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương- Ảnh 3.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines - chi nhánh Nha Trang cho biết trên báo Khánh Hòa, vào thời điểm trên, xe khách đang di chuyển hướng Đà Lạt - Quảng Ngãi đến đoạn đèo Khánh Lê thì bất ngờ bị một khối đá nặng khoảng 10 tấn lăn trúng (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương- Ảnh 4.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại km 43 và km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến khoảng 0h00 lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương- Ảnh 5.

Đến 5 giờ sáng 17/11, trên Quốc lộ 27C vị trí cách vụ tai nạn khoảng 3km, tiếp tục có sạt lở, đất đá đã vùi lấp đường đi, khiến công tác tiếp cận hiện trường tai nạn để giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương phải băng qua núi để đến vị trí xảy ra tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương- Ảnh 6.

Hiện tại, trên đèo Khánh Lê mưa vẫn đang rất lớn. Công tác cứu hộ tiếp tục được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Clip toàn cảnh tại hiện trường vụ sạt lở (Clip: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Ông Chamaléa Nhát - một trong 7 nạn nhân may mắn thoát nạn kể lại với báo Khánh Hòa: “Nhóm chúng tôi có tổng cộng 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải đi phát dọn rừng thuê; dựng lán trại tại khu vực ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.

Khoảng 18 giờ, chúng tôi vừa mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị nằm ngủ thì nghe ầm ầm đất đá từ trên cao đổ xuống. Tôi và một số người bị lùa ra đến gần đường, may chỉ bị vùi lấp ít, xây xát nhẹ nên liền bỏ chạy xuống lán công nhân gần đó để kêu cứu. Còn Chamalé Siêng, Pinăng Sung và Chamalé Nhung bị đất đá vùi lấp. Chamalé Nhung được người dân tìm thấy đầu tiên, bị đa chấn thương đã được đưa đi cấp cứu”.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành

Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành Nổi bật

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bác tin bùn nhão tràn trên phố khiến loạt xe trượt ngã liên quan dự án metro

Bác tin bùn nhão tràn trên phố khiến loạt xe trượt ngã liên quan dự án metro

13:51 , 17/11/2025
Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

13:41 , 17/11/2025
Miền Trung có tái diễn mưa kỷ lục như cuối tháng 10?

Miền Trung có tái diễn mưa kỷ lục như cuối tháng 10?

13:36 , 17/11/2025
Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người dân 1 lần/năm theo nhóm ưu tiên từ 2026

Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người dân 1 lần/năm theo nhóm ưu tiên từ 2026

11:45 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên