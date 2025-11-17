Hiện trường vụ sạt lở núi đè lên xe khách Phương Trang khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Ông Chamaléa Nhát - một trong 7 nạn nhân may mắn thoát nạn kể lại với báo Khánh Hòa: “Nhóm chúng tôi có tổng cộng 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải đi phát dọn rừng thuê; dựng lán trại tại khu vực ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.

Khoảng 18 giờ, chúng tôi vừa mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị nằm ngủ thì nghe ầm ầm đất đá từ trên cao đổ xuống. Tôi và một số người bị lùa ra đến gần đường, may chỉ bị vùi lấp ít, xây xát nhẹ nên liền bỏ chạy xuống lán công nhân gần đó để kêu cứu. Còn Chamalé Siêng, Pinăng Sung và Chamalé Nhung bị đất đá vùi lấp. Chamalé Nhung được người dân tìm thấy đầu tiên, bị đa chấn thương đã được đưa đi cấp cứu”.