Hiện trường vụ xe khách chở đoàn nhân viên ngân hàng lao xuống vực ở Tam Đảo: Danh sách nạn nhân

Hiện trường vụ xe khách bị lao xuống vực ở Tam Đảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 13h20 ngày 29/3/2026, tại Km20, Quốc lộ 2B thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, trên xe có 29 người, đang trên đường di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi đã bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng gồm, Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tam Đảo nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân; đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ vụ lật xe ở Tam Đảo.

Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật và biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận khu vực phương tiện gặp nạn và tổ chức cứu người.

Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 7 hành khách ra khỏi xe, trong đó có 3 người bị thương và 4 người bị xây xát nhẹ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người còn lại.

Chiếc xe khách 29 chỗ chở nhân viên ngân hàng được xác định đã lao xuống vực tại Tam Đảo.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, chiều 29/3, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) - xác nhận chiếc xe khách không may gặp nạn khi đổ đèo Tam Đảo.

Theo ông Tú, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h chiều nay, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Chiếc xe khách 29 chỗ chở đoàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á Bank, chi nhánh Hà Nội (47 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) chạy từ hướng khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ mất phanh, lao xuống vực.

Theo thông tin trên VOV dẫn nguồn từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc cho biết, trong chiều 29/3, đơn vị đã tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn từ Tam Đảo chuyển xuống.

Theo các bác sỹ, trong số này có 3 ca nặng, gồm 1 trường hợp đang được phẫu thuật và 2 trường hợp chưa có chỉ định phẫu thuật. Hiện gia đình các bệnh nhân này đang làm thủ tục xin chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu bị đa chấn thương, trong đó có những trường hợp tổn thương bó mạch thần kinh cánh tay, đứt mạch máu gây mất máu nhiều.

Danh sách một số nạn nhân được xác định:

Đặng Thị Mai Sang (SN 1995, Gia Lâm, Hà Nội): Đa thương tích, tình trạng ổn định.

Phạm Thị Huyền (SN 1993, Đông Anh, Hà Nội): Đa chấn thương, vết thương phần mềm vùng mông phải, đã khâu 5 mũi.

Nguyễn Hồng Anh (SN 2001, Hà Đông, Hà Nội): Đa thương tích, vết thương phần mềm vùng chân trái, đã khâu 5 mũi.

Trần Hoàng Minh (SN 2021, Nghệ An): Đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc, được xử lý truyền dịch, giảm đau, vận chuyển lúc 13h40.

Nguyễn Dương Thành (SN 1990, Phúc Yên): Đa thương tích.

Nguyễn Công Linh (SN 1990, Xuân Đỉnh, Hà Nội): Đa chấn thương, đã được sơ cứu ổn định tại Trạm Y tế Tam Đảo (khu vực núi cũ), sau đó tự di chuyển bằng xe cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật danh sách nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.