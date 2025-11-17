Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiểu đúng về quy định "từ ngày 1/1/2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em"

17-11-2025 - 15:53 PM | Xã hội

Người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m, sẽ bắt buộc phải trang bị và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, từ ngày 1/1/2026.

Từ 1/1/2026 trẻ em dưới 10 tuổi ngồi trên xe ô tô phải có ghế phụ, đệm ngồi 

Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ‑CP hướng dẫn Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, việc sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong các vụ tai nạn giao thông.

Hiểu đúng về quy định "từ ngày 1/1/2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quy định mới áp dụng đối với tất cả người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m. Người lái xe phải trang bị và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp như nôi, ghế trẻ em, ghế nâng hoặc đệm nâng.

Đặc biệt, trẻ em không được phép ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ khi xe chỉ có một hàng ghế. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng trẻ bị va đập mạnh nếu xảy ra va chạm ở hàng ghế trước.

Căn cứ theo Nghị định 168, hành vi không chấp hành quy định này sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Mức xử phạt được đánh giá là đủ sức răn đe để nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.

Phân loại cơ bản các thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Theo tài liệu hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô có thể bao gồm một số loại cụ thể: Nôi trẻ em sơ sinh (thường < 2 tuổi); ghế trẻ em nhỏ (cho trẻ từ 2-6 tuổi); và các loại ghế nâng và đệm nâng (cho trẻ từ 6-10 tuổi).

Mỗi loại thiết bị có thể dùng cho trẻ ở những mức tuổi khác nhau. Với trẻ em dưới 2 tuổi, phụ huynh nên dùng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe. Điều này được khuyến cáo dựa trên nguyên tắc khi có lực tác động từ phía trước thì lực va chạm sẽ bố trí dàn đều trên toàn bộ phần lưng của trẻ, qua đó giảm tối đa tác động, điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với trẻ nhỏ, khi cơ thể còn yếu và dễ bị tổn thương.

Với trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi), việc dùng ghế nôi hướng về phía sau xe giảm rủi ro tử vong hoặc chấn thương nặng tới 90% (so với trẻ không có thiết bị an toàn). Việc đặt nôi hướng về sau xe cũng giảm rủi ro gặp chấn thương nặng/tử vong xuống 5 lần so với đặt hướng về phía trước.

 
Hiểu đúng về quy định "từ ngày 1/1/2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em"- Ảnh 2.

Các loại thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô (Ảnh: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia).

Với trẻ em từ 2-6 tuổi: Dùng ghế cho trẻ em, đây là loại phổ biến nhất, do đây là lứa tuổi mà trẻ em bắt đầu đi lại tích cực cùng với gia đình.

Khi trẻ lớn khoảng từ 6-8 tuổi và ghế trẻ em có thể trở nên chật chội, trẻ có thể chuyển sang ghế nâng.

Giai đoạn cuối: 8-10 tuổi, khi cơ thể trẻ tăng trưởng nhanh, trẻ có thể chuyển sang đệm nâng.

Trong thực tế, có những thiết bị tích hợp cả 4 tính năng trên, bởi vậy có thể dùng cho trẻ từ 1-10 tuổi.

Khi nào trẻ có thể dùng dây an toàn người lớn?

Khuyến cáo của Cơ quan Quản lý An toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), trẻ chỉ nên ngồi trực tiếp trên ghế xe và sử dụng dây an toàn người lớn khi:

- Đã cao trên 1,45 m

- Dây vai đi qua giữa ngực và vai

- Dây ngang nằm trên đùi, không vắt qua bụng.


 

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

