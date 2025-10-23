Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Cà Mau nói về việc bị giáo viên "tố" chèn ép

23-10-2025 - 07:58 AM | Xã hội

Ông Ng.Đ.Th., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng (Cà Mau) đã có những chia sẻ về việc bị giáo viên "tố" chèn ép và không khách quan

Ngày 22-10, PV Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của 10 giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng (phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) "tố" bị hiệu trưởng là ông Ng.Đ.Th. chèn ép, không khách quan trong quá trình làm việc.

Theo trình bày của các giáo viên, ngày 12-8-2024, Trường Tiểu học Tân Hưng tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cô P.H.V. làm phó hiệu trưởng. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu cho thấy cô V. không đủ phiếu tín nhiệm.

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Cà Mau nói về việc bị giáo viên "tố" chèn ép- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Tân Hưng

Các giáo viên cho hay ngày 18-8-2024, thầy Th. buộc họ giải trình lý do chọn tín nhiệm hay không đối với cô V. "Chúng tôi biết bỏ phiếu kín mà bắt giải trình ghi rõ họ tên là không đúng nhưng vì tôn trọng yêu cầu của thầy Th. và trách nhiệm trung thực nên mọi người thực hiện" - một giáo viên nói.

Sau khi giải trình, thông tin rò rỉ dẫn đến chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ và tạo ra "2 phe" (tín nhiệm và không tín nhiệm đối với cô V.). Thầy Th. đã phát ngôn trước tập thể: "Trong trường này, cô V. là người có tri thức, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng". 

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Ng.Đ.Th., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng, cho biết: Khi bổ nhiệm cô V. làm phó hiệu trưởng, "anh em trong chi bộ, chi ủy thống nhất 100%", song về trường thì "bị gãy". Việc ông yêu cầu giáo viên giải trình việc bỏ phiếu tín nhiệm là để nắm tình hình chứ không bắt buộc.

Liên quan phát ngôn "trong trường này cô V. là người có tri thức", ông Th. giải thích: "Tôi nói giáo viên là giới tri thức chứ không phải nói cô này tri thức cô kia không, nhưng mọi người nghe nhầm. Tôi nhận lỗi là do trong cuộc họp đã phát ngôn dẫn đến thầy cô nghe nhầm, vì nghĩ với vai trò người đứng đầu cơ quan mà nói làm giáo viên suy nghĩ nhầm, dù đúng hay sai cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi nhận lỗi không phải là vì thấy sai".

Ông Đặng Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Lý Văn Lâm, cho biết sẽ bố trí buổi làm việc giữa hiệu trưởng nhà trường và các giáo viên phản ánh để làm rõ các vướng mắc. "Qua buổi làm việc sẽ xác định ai đúng ai sai để chấn chỉnh" - ông Nam khẳng định.

Theo Vân Du

Người lao động

