Highlands Coffee lên tiếng

09-01-2026 - 16:23 PM | Sống

Trước thông tin gây xôn xao mạng xã hội, Highlands Coffee đã có thông cáo làm rõ việc có hay không sử dụng sản phẩm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đóng hộp Hạ Long cho các sản phẩm của thương hiệu.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) vừa phát đi thông cáo vào chiều 9/1 liên quan đến những lo ngại về chất lượng các sản phẩm thịt heo chế biến của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đóng hộp Hạ Long. Công ty này khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đóng hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang được phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, an toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, hệ thống này cho biết luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và duy trì các cam kết nhằm đảm bảo niềm tin của người tiêu dùng.

Bên cạnh việc khẳng định không sử dụng các sản phẩm thịt heo chế biến từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Đóng hộp Hạ Long, Highlands Coffee cho biết, với tinh thần thận trọng cao nhất, doanh nghiệp đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ doanh nghiệp này.

Highlands Coffee cho hay hiện đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, hệ thống sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm nêu trên.

Doanh nghiệp bày tỏ sự tiếc nuối về những bất tiện có thể phát sinh đối với khách hàng trong thời gian này, đồng thời cho rằng đây là quyết định cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích và sự an toàn của người tiêu dùng.

Trong khi Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đóng hộp Hạ Long, dữ liệu tài chính liên quan giữa hai doanh nghiệp cũng được chú ý. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, tại thời điểm ngày 30/6/2025, khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng ghi nhận hơn 3 tỷ đồng phát sinh từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên – đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee, cho thấy Highlands Coffee là một trong những khách hàng có giao dịch và công nợ đối với Công ty Đồ hộp Hạ Long trong kỳ báo cáo.

Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

