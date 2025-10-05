Hình ảnh Công an khám xét kho chứa bình chữa cháy giả của công ty TNHH PCCC Tomoken
Hai anh em giám đốc Phan Thế Hoài bị bắt để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Đại An, Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng.
Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định: 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8 kg là sản phẩm thu giữ của công ty trên không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.
