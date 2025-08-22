Hình ảnh mới nhất của Đại uý CSCĐ bị quái xế tông khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80

Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường Vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố) và gia đình.

Đại úy Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối ngày 21/8.

Giám đốc Công an Hà Nội cùng đoàn công tác thăm hỏi và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Đại uý Lê Đình Công yên tâm điều trị, sớm hồi phục để tiếp tục trở lại đơn vị công tác; đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị quan tâm, tạo mọi điều kiện chăm lo tốt nhất cho đồng chí.

Đồng chí Giám đốc ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của đồng chí Lê Đình Công, quyết tâm giữ vững ANTT trong thời gian diễn ra sự kiện A80, hành động của đồng chí là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Như đã đưa tin trước đó, tối 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ảnh cắt từ clip.

Phát hiện hai nam thanh niên trên có hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đội hình diễu binh, diễu hành và an toàn của quần chúng nhân dân, Đại uý Lê Đình Công và tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số 336A Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các thanh niên không chấp hành mà lao thẳng xe vào Đại úy Công. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các những thanh niên trên và đưa Đại úy Công vào Bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.