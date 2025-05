Hình ảnh Ngân 98 làm việc tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM giữa lùm xùm thuốc giảm cân nghi có chất cấm

Trưa 22/5, trên trang cá nhân, Ngân 98 đã đăng tải hình ảnh có mặt tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Nữ DJ ôm trong tay một sấp tài liệu và các sản phẩm do mình từng đứng ra quảng cáo.

Ngân 98 chia sẻ: "Ngân đã làm việc 1 buổi sáng tại Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi việc sẽ được sáng tỏ, cảm ơn quý cơ quan đã tiếp nhận phản ánh của Ngân cùng với hồ sơ tài liệu ngân cung cấp". Cô cho biết sẽ sớm cập nhật diễn biến cụ thể thông qua video trong thời gian tới.

Hình ảnh DJ Ngân 98 có mặt tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM

Tối 21/5, trên trang cá nhân, DJ Ngân 98 lên tiếng chính thức sau khi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra các sản phẩm giảm cân do cô quảng cáo. Nữ DJ khẳng định toàn bộ sản phẩm cô làm đại diện hình ảnh đều được kiểm nghiệm rõ ràng và đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm chéo. "Viên thảo mộc X7 Plus, viên thảo mộc Super Detox X3, viên thảo mộc X1000 là các sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định" - Ngân 98 nói trong video.

"Trên tay của Ngân là công văn kiến nghị của công ty gửi đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM", cô nói và cho biết đây là bước phản hồi sau khi sự việc liên quan đến mình và một người bán hàng tên Ngân Collagen trở nên ồn ào trên mạng xã hội.

Ngân 98 cho rằng vụ việc có dấu hiệu dàn dựng và mang tính tổ chức, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự cá nhân cũng như uy tín sản phẩm mà cô đại diện. Công ty đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, kèm theo danh sách các shop bán hàng giả, link sản phẩm, địa điểm sản xuất tiêu thụ, hình ảnh, mã đơn hàng và kết quả kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm.

"Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, trong đó có 3 phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hồ sơ công bố và vi bằng các bằng chứng vu khống", nữ DJ nói.

Ngân 98 đăng tải video chia sẻ về việc bị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM rà soát các sản phẩm giảm cân

Ngân 98 là nữ DJ nổi tiếng dính liền với nhiều tai tiếng trong showbiz Việt. Cô ưa chuộng phong cách gợi cảm, thường xuyên diện đồ cắt xẻ khoe vóc dáng. Trên trang cá nhân, Ngân 98 thường xuyên đăng những hình ảnh gợi cảm, sexy khoe đường cong cơ thể.

Không chỉ gây chú ý bởi việc chi cả tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, Ngân 98 còn khiến công chúng quan tâm bởi cuộc tình với ca sĩ Lương Bằng Quang. Lương Bằng Quang sinh năm 1982, hơn Ngân 98 tới 16 tuổi. Anh là tác giả của nhiều ca khúc hit như: Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chính em, Bờ vai cho em...