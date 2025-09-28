Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

28-09-2025 - 07:21 AM | Xã hội

Một số khu vực thấp trũng ở TP Huế đã bị ngập úng cục bộ do mưa lớn vì ảnh hưởng bão số 10 Bualoi; chính quyền địa phương túc trực sẵn sàng di dời dân.

Mưa lớn bắt đầu từ sáng 27-9 kéo dài đến chiều do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi khiến một vài khu vực thấp trũng ở TP Huế bị ngập úng cục bộ. 

Trong đó, khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, TP Huế bị ngập sâu nhất. Nước chảy xiết khiến người và các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. 

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết lực lượng của phường đã túc trực tại khu vực này để tiến hành giúp dân di dời đồ đạc đến nơi cao ráo; đồng thời theo sát diễn biến thực tế nhằm di dời người dân khi có lệnh. 

Do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, ở Huế mưa lớn. Khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh khá thấp trũng nên thường xuyên ngập úng.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 1.

Do nước chảy xiết nên phường An Cựu tạm thời chặn đường, không cho lưu thông đoạn qua khu vực bị ngập nước.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 2.

Xóm Gióng bị ngập do nước nguồn về nhanh trong khi nước thoát chậm vì các kênh bị ngăn dòng chảy, phương án tối ưu để khỏi ngập là phải nạo vét kênh Nam sông Hương.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 3.

Giúp dân di dời đồ đạc

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 4.

Nước chảy xiết ở khu vực số 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 5.

Di chuyển đồ đạc của người dân đến nơi cao ráo.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 6.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Công an phường An Cựu đã công bố đường dây nóng để ứng cứu người dân khi khẩn cấp.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 7.

Khu vực xóm Gióng có khá đông sinh viên trọ học. UBND phường An Cựu đã cử lực lượng đến hỗ trợ di dời phương tiện đến nơi cao ráo; bố trí, xắp xếp cho sinh viên đến nơi tránh trú an toàn.

Ngập lụt trước Trường THCS Thuỷ Dương, phường Thanh Thuỷ do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 8.

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế- Ảnh 9.

Hình ảnh ngập trước Trường THCS Thuỷ Dương.

Theo Hiểu Đan

Người lao động

