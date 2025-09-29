Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung

29-09-2025 - 07:35 AM | Xã hội

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 0h ngày 29/9, tâm bão số 10 (Bualoi) ở vào khoảng 18,2°N; 106,2°E, trên khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 11 (103–117 km/giờ), giật cấp 13. 

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. TP Huế ghi nhận 1 người tử vong do bị nước cuốn, trong khi Quảng Trị có 3 người và Đà Nẵng 1 người mất tích; Có 86 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, tập trung chủ yếu tại Huế (76 nhà). Gần 760 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó riêng Nghệ An thiệt hại 750 ha.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, ách tắc tại 5 điểm ngầm tràn trên quốc lộ qua Hà Tĩnh và Quảng Trị, cùng nhiều tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

Về giao thông hàng không, 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục xác minh, tìm kiếm các trường hợp mất tích.

Chùm ảnh những hình ảnh thiệt hại do Bão số 10 gây ra:

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 1.

TT Thiên Cầm tan hoang sau khi cơn bão số 10 càn quét qua. Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà tốc mái - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 3.

Cây đổ la liệt khắp nơi - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 4.

Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 5.

Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 6.

Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung- Ảnh 7.

Cây xanh bật gốc nằm chắn trên đường phố Đồng Hới - Ảnh: Người lao động Trang Anh

TP Hà Nội cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

Theo Trang Anh

