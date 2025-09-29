Hình ảnh tan hoang sau khi bão số 10 quét qua miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 0h ngày 29/9, tâm bão số 10 (Bualoi) ở vào khoảng 18,2°N; 106,2°E, trên khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 11 (103–117 km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. TP Huế ghi nhận 1 người tử vong do bị nước cuốn, trong khi Quảng Trị có 3 người và Đà Nẵng 1 người mất tích; Có 86 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, tập trung chủ yếu tại Huế (76 nhà). Gần 760 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó riêng Nghệ An thiệt hại 750 ha.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, ách tắc tại 5 điểm ngầm tràn trên quốc lộ qua Hà Tĩnh và Quảng Trị, cùng nhiều tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

Về giao thông hàng không, 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục xác minh, tìm kiếm các trường hợp mất tích.

Chùm ảnh những hình ảnh thiệt hại do Bão số 10 gây ra:

TT Thiên Cầm tan hoang sau khi cơn bão số 10 càn quét qua. Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Nhiều ngôi nhà tốc mái - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Cây đổ la liệt khắp nơi - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh

Cột điện 35 kv bị gãy, chắn ngang đường 19/5 tại xã Thiên Cầm - Ảnh: Trọng Thái/Báo Hà Tĩnh